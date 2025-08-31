Alberto Sam, un joven trabajador, denuncia en laSexta Xplica que "una inmobiliaria le pedía una renta de 2.100 euros netos" para poder alquilar un piso con su pareja

Alberto Sam, un joven madrileño que busca independizarse con su pareja, ha denunciado en el programa laSexta Xplica los requisitos desorbitados que algunas inmobiliarias exigen para alquilar viviendas. Durante su participación en el espacio dedicado a la crisis de vivienda, el joven relató cómo una agencia inmobiliaria le solicitaba demostrar una renta mensual neta de 2.100 euros simplemente para poder visitar un piso que le interesaba, sin haber llegado aún a conocer el inmueble.

Barreras económicas inalcanzables para los jóvenes

El testimonio de Alberto se produjo durante el debate central del programa sobre las dificultades que enfrentan los jóvenes para acceder a una vivienda, ya sea en régimen de alquiler o compra. "En la búsqueda de vivienda, había una casa que nos interesaba para ir a verla. Hablo con la inmobiliaria, me hablan de las condiciones y me pedía una renta de 2.100 euros netos al mes", explicó el joven ante las cámaras del programa.

Esta exigencia económica, que supera ampliamente el salario medio español, imposibilitó a la pareja incluso concretar una visita al inmueble. Alberto confirmó que continúan buscando vivienda sin haber logrado aún independizarse, situación que compartirían miles de jóvenes españoles según se puso de manifiesto en el programa.

La crisis de vivienda sigue siendo uno de los problemas sociales más acuciantes en España, particularmente para la población joven que busca emanciparse.