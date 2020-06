La Unión de Ciudades Taurinas francesas propone un modelo sostenible y solidario para la tauromaquia

La cancelación de gran parte de la temporada, consecutiva a la crisis sanitaria del COVID-19, obliga a reflexionar sobre el futuro de la cultura taurina para preservarla a pesar de la incertidumbre y de la recesión posible.

En Francia, el futuro pasa por la adopción de un nuevo modelo económico sostenible y solidario, necesario para que nuestras plazas sigan siendo un espacio de libertad cultural a pesar de los ataques continuos que padecemos.

La UVTF tiene por objetivo asegurar a largo plazo la sostenibilidad de todos los espectáculos en todas las plazas, a pesar del riesgo de recesión que el COVID-19 puede engendrar para los eventos que congregan un público numeroso.

Para defender la cultura taurina, primero hay que adaptar su economía a la realidad. Los usos comerciales tendrán que evolucionar : de una economía de mercado desequilibrada tenemos que pasar a un modelo cultural más acorde con la realidad: el espectáculo taurino no se financia con subvenciones, sino con los ingresos que genera en taquilla. Esta realidad obliga a adaptar la oferta a la demanda.

La UVTF no quiere dejar a nadie atrás: no se instaura la solidaridad mandando la gente al paro. La UVTF no duda del compromiso de sus partenarios, toreros y ganaderos, para hacer frente con ella al desafío que las circunstancias plantean a la cultura taurina : gracias al modelo sostenible y solidario que se les propone acordar, aseguraremos entre todos el futuro de la tauromaquia, preservaremos el empleo de los toreros, el mercado de los ganaderos y facilitaremos la accesibilidad de todos los aficionados a las plazas. La solidaridad será la clave de esta economía sostenible que las cincuenta ciudades taurinas francesas quieren instaurar.