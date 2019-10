El Cid se sobrepone en su adiós al bluff de Fuenteymbro

“El Cid, torero de Madrid. Gracias”. Ese fue el cartel del Tendido 7 para despedir a El Cid. El de Salteras, Sevilla, tuvo el trono de Madrid muchas tardes. Tantas en las que fue capaz de asomarse al triunfo, hacer rugir al león venteño, reventarlo, llevarlo al límite y cerrarse la puerta del cielo con la puñetera espada que se le cruzaba en su propio destino una y otra vez. Pero Madrid no olvida. Y de ahí que le quisieran despedir a lo grande, con cariño, recordando lo que ha sido aquí, en el ruedo inmenso donde los miedos se convierten en titanes. De ahí que le sacaran a saludar en dos ocasiones antes de que empezara todo, antes de que la realidad nos pasara por encima con toda la incertidumbre que el toro bravo trae a cuestas, las miles de monedas que caen al aire, y ese misterio que no todos están dispuestos a desvelar. Le avisó un par de veces su primer toro, el fuenteymbro por el derecho, y le dejó estar al natural. No se entregaba en exceso, a media altura, pero con nobleza suficiente para componer con relajo, pero sin trascendencia. Y así se le fue la vida, la faena, que remató con prontitud. Grandón de pitones fue el cuarto. En toriles acabó enseguida, se veía claro nada más salir que poco habría que rascar por ahí. A ese volumen le faltó casta para mantenerse y empujar en las telas. No fue la despedida soñada, pero cuántas veces habrá soñado seguro con ese estocadón que vino después. En corto y por derecho se fue de veras. Y ahí, en lo alto, la estocada fulminante. El irónico retrato de la carrera que dejaba atrás en esta misma plaza: los muchos triunfos, las muchas puertas grandes que quedaron ancladas en la misma punta del acero que, enrevesado, no quiso entrar. Dio una vuelta al ruedo. La del reconocimiento a toda una carrera y a la memoria de la tauromaquia que es infinita. Y así debe ser. Lagrimones iba dejando en el camino. Se iba de Madrid Manuel Jesús. Y se cerraba un círculo entre ambos que quedaba ya para siempre en la memoria colectiva.