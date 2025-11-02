«El debate debería centrarse en reducir el riesgo, no en perpetuar el hábito»

Ha pasado casi un año desde que Andrés Martín asumiera su cargo en la compañía British American Tobacco. Desde entonces, el directivo se ha empeñado en mostrar a la sociedad que la transición responsable de los productos de combustión hacia alternativas de menor riesgo es posible en favor de la salud, avanzando en la estrategia de BAT de Un mañana Mejor hacia Un Mundo Sin Humo.

BAT apuesta por productos sin combustión como alternativa.

¿Qué papel desempeñan para reducir el tabaquismo?

Nuestra compañía está inmersa en una transformación total hacia productos sin combustión, aquellos que son menos dañinos que el cigarrillo convencional (basado en el peso de la evidencia y asumiendo un cambio completo del tabaquismo). Estamos en una etapa en la que apostamos por estas alternativas con el claro objetivo de alcanzar los 50 millones de consumidores de productos sin combustión en 2030 (a partir de los más de 30 millones con los que ya contamos) y que el 50% de nuestros ingresos procedan de productos no combustibles en 2035.

Para ello, estamos apostando por productos sin combustión, como el cigarrillo electrónico, las bolsas de nicotina y el tabaco para calentar, los cuales son una realidad. Se venden en más de 80 países, y son una alternativa de menor toxicidad para fumadores adultos que no pueden o no quieren dejar de fumar. Son productos muy distintos a los cigarrillos convencionales y, por lo tanto, deben tener una regulación diferenciada, ajustada al riesgo, evaluado desde una perspectiva científica.

¿Qué países son pioneros?

El ejemplo de Nueva Zelanda es claro. Con la puesta en marcha de medidas que apuestan por los productos sin combustión y sus alternativas, han reducido la tasa de tabaquismo del 17% al 6,8% actual según New Zealand’s Smoking Cessation Success Story. Suecia es otro ejemplo, reduciéndola al 5% según Quit Like Sweden y siendo el primer país que se sitúa en el umbral de lo que la OMS considera como país libre de humo.

Las alternativas al tabaco, entre otras, como las bolsas de nicotina, han hecho que Suecia tenga hoy en día un 41% menos de incidencia en cáncer de pulmón que la media europea, aplicando políticas consensuadas y razonadas. En el lado opuesto se encuentra Australia, que, al prohibir el cigarrillo electrónico, ha provocado que se dispare el comercio ilícito y no ha conseguido disuadir el consumo, según el Informe Roy Morgan.

Sobre el enfoque del Gobierno ¿es excesivamente restrictivo?

Está demostrado que las bolsas de nicotina son un 99%menos perjudiciales que un cigarrillo convencional, según Omni (https://asmokelessworld.com/gb/es). El gobierno quiere prohibir los límites de nicotina de las bolsas, llevándolas a 0,99 mg por bolsa. El regulador se basa en las terapias de reemplazo de nicotina como los chicles de nicotina, lo que supone una prohibición «de facto», porque el consumidor demanda nicotina y, sin el contenido de nicotina aceptable, el consumidor no cambiará su hábito tabáquico a las nuevas alternativas menos dañinas. Las concentraciones de nicotina aceptadas por la comunidad científica como razonables e implementadas en la UE están entre 16 y 20 mg. Menos de eso no alienta al consumidor de nicotina a cambiarse a este producto.

Las bolsas de nicotina no son una terapia de reemplazo, sino una alternativa de consumo mucho menos dañina que el cigarrillo convencional. Sanidad quiere aplicar esta medida porque no ha escuchado a médicos, científicos independientes, consumidores de nuevos productos, o la realidad empírica de otros países. La medida restrictiva solo aumentará el consumo ilícito de estos productos, el mercado ilegal y perpetuará el consumo de cigarrillos tradicionales. Si la regulación española establece, junto con la industria, los consumidores, y los distribuidores, una regulación amparada en una distribución eficiente y lógica, estaremos favoreciendo una sociedad con menos problemas de tabaquismo.

Para que los fumadores cambien a productos de menor riesgo, insisten en la necesidad de un marco regulatorio equilibrado. ¿Cómo debería ser?

Toda regulación tiene que estar basada en un diálogo abierto con los actores implicados de dicha industria: consumidores, productores y toda la cadena de valor. Además, debe contar con un gran aliado, la ciencia. En BAT lo tenemos claro y por ello llevamos tiempo invirtiendo más de 400 millones anuales en I+D y hace poco decidimos poner al alcance de todo el mundo el proyecto Omni, una plataforma abierta que pretende fomentar la colaboración y el diálogo y que reúne cientos de estudios, tanto internos como de terceros, para ofrecer información clara y objetiva sobre la ciencia y la evidencia que existe detrás de estos productos.

Toda regulación tiene que tener una base científica sólida para establecer lo que es mejor para el fumador adulto que no quiere o no puede dejar de fumar. Según esto, la regulación debe ser equilibrada y balanceada, de manera que las prohibiciones y las medidas coercitivas deben ser las últimas en adoptarse. Debemos apostar por una regulación eficaz, que respete el principio de reserva de ley, proporcional, que proteja a los menores de edad, y que busque un equilibrio en favor de mejorar la salud de los fumadores. Sabemos por otras industrias que las medidas prohibicionistas son ineficaces. Cuando regulas e impones medidas restrictivas, prohibiendo y equiparando los productos de combustión con los de sin combustión, provocas que el fumador siga fumando, y condenas la innovación, ya que no incentivas la investigación. Queremos un diálogo abierto con el Ministerio de Sanidad.

El Gobierno pretende usar el anteproyecto de ley para dar cobertura legal al real decreto. ¿Qué riesgos plantea?

Introduce una gran inseguridad jurídica. El Gobierno pretende usar el anteproyecto de ley en tramitación con el fin de crear la cobertura legal necesaria para el real decreto, tras la advertencia de la CNMC de que se necesitaba una norma con rango de ley para regular los productos que no son tabaco. El real decreto puede generar un conflicto diplomático enorme con el procedimiento TRIS Europeo. Si pones un límite de 0,99 mg/bolsa, estás aplicando una prohibición de facto.

La CNMC señala que en el real decreto no hay proporcionalidad ni necesidad de introducir una medida tan restrictiva. Con el real decreto, por un lado, se prohíben las categorías menos dañinas al eliminar los sabores de los cigarrillos electrónicos y restringirlos miligramos en las bolsas de nicotina. Por otro lado, tienes un anteproyecto de ley del tabaco que las equipara. Se produce una inseguridad jurídica total.

Según el gobierno, existe un consumo exponencial en el uso de cigarrillos electrónicos por parte de menores. ¿Qué opinan?

No es cierto el dato de que el 54,6% de los jóvenes utiliza hoy en día el cigarrillo electrónico, aludiendo a la encuesta Estudes. Nuestra media de consumidores está en los 30 años y el 98% son antiguos fumadores. Analizando los microdatos de la encuesta Edades, te das cuenta de que solo el 0,1% de la población joven que no fumaba se ha sumado al hábito del consumo de nicotina, el resto ya era fumadora. El rigor científico y el técnico deben ser el eje principal y el gran aliado de nuestra regulación. No podemos regular en contra de los datos y de la ciencia.

Para 2035, BAT se ha propuesto que el 50% de sus ingresos provengan de tabaco sin combustión. ¿Qué implica esto?

Nuestros objetivos son claros. Hoy ya más de un 18% de nuestra facturación total proviene de productos alternativos y tenemos el firme propósito de llegar al 50% para 2035. Toda la industria del tabaco está inmersa en un proceso de transformación. No podemos adivinar dónde estaremos dentro de 20 años, pero hemos empezado con productos que son entre un 95 y un 99% menos dañinos (basado en la ciencia y evidencia de BAT). La idea es que vayamos hacia un producto absolutamente inocuo y que provoque cero daños a la salud. En esta línea seguimos investigando.

¿Qué hace BAT para alentar a los fumadores adultos a cambiar a las nuevas alternativas?

Como primera medida, recomendamos dejar totalmente el hábito tabáquico y, si no puedes o no quieres, consumir productos menos dañinos que el cigarrillo convencional. Puedes acompañarlo de terapias de reemplazo, que, según el Índice Global de política efectivas anti-tabaquismo del ThinkTank Somos Innovación, tienen una eficacia de entre el 15 y el 25%, una eficacia muy pequeña, con posibles efectos adversos y colaterales, y un coste elevado.

De nuevo la proporcionalidad y la necesidad. Cuando tienes una población como España, con siete millones de habitantes fumadores, en torno al 30% de la población (según la encuesta Edades 2024), y quieres que dejen de fumar, el primer paso debe ser hacer uso de algo menos dañino. A partir de ahí, deben plantearse alternativas de reemplazo, terapias de cesación, acompañado de terapias psicológicas. El debate de Sanidad y el verdadero pilar y eje fundamental de la conversación debería ser la nicotina. Ha quedado demostrado que no es un producto cancerígeno, aunque altera la salud. Como compañía tabacalera, queremos salir del armario, dejar de escondernos y mostrar a la población fumadora adulta que hay alternativas al consumo de cigarrillos de combustión que son mejores para su salud.

¿Por qué BAT no se plantea dejar de vender tabaco?

No dejamos de vender tabaco porque si lo hiciéramos, otra compañía ocuparía nuestro lugar. El que BAT deje de vender tabaco no va a hacer que no se venda, un error que cometen las instituciones antitabaco. Los productos ilegales y los ilícitos también entrarían en nuestro espacio. BAT lo que está intentando es dirigir al consumidor a otras alternativas menos perjudiciales, promoviendo alternativas sin humo y menos dañinas.