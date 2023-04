Increíble plan de vivienda

Es increíble la de propuestas contradictorias, fake o demagógicas que se pueden presentar en una campaña electoral. El Plan Vivienda de Sánchez es fantástico. Primero fueron 100.000 pisos sociales nuevos los anunciados, después 20.000, más tarde 50.000 y ahora otros 43.000, sumando 93.000. La realidad es que, pese a tanta promesa mediática, en cinco años su gobierno no ha hecho nada. Apenas prometer. Y ha tenido tiempo de sobra. Si los anteriores compromisos se incumplieron, por qué vamos a pensar que se van a hacer realidad los anunciados ahora. Lo será el tope al alquiler, pues eso es fácil de legislar, aunque esté llamado al fracaso como en Alemania y Francia. A muchos propietarios no les va a interesar alquilar con tope, y no arrendarán. En todo caso venderán. Si hay menos oferta, los precios suben inevitablemente, por pura ley del mercado. Salvo que nos carguemos el mercado. El otro compromiso está vinculado a la Sareb y ya ha fracasado antes de comenzar. Los pisos del Banco Malo «Sareb» están en estado lamentable, no los han podido vender porque nadie los quiere y para ponerlos a disposición de las personas necesitadas habrá que invertir mucho en reformarlos. Algo que lleva tiempo. Además se encuentran en muchas ocasiones en lugares insospechados, zonas rurales, de playa o de montaña. No habrá muchas peticiones para vivir en ellos. El último plan, el de las 43.000, es poco menos que inalcanzable en fecha y forma. Construir casas nuevas no es cosa de meses, sino de años, máxime si se trata de vivienda pública. Tendrían que empezar a construirlos ya.