Así es 'oatzempic': la bebida que promete igualar los efectos del ozempic de manera natural

En los últimos meses, TikTok se ha llenado de vídeos de personas mezclando avena, agua y limón en una batidora. Lo llaman 'oatzempic', un nombre que combina "oat" (avena, en inglés) y "Ozempic", el medicamento para la diabetes tipo 2 que se ha popularizado como tratamiento para perder pesoo. La promesa suena tentadora: un batido natural y barato que tendría los mismos efectos que un fármaco de prescripción médica.

Pero, ¿qué hay de cierto en esto? Según nutricionistas y especialistas en salud metabólica, el "oatzempic" no puede compararse con un medicamento como Ozempic, cuyo principio activo -la semaglutida- actúa directamente sobre las hormonas que regulan el apetito y la glucosa. En otras palabras, el batido puede ser saludable, pero está muy lejos de ser un "sustituto natural" del fármaco.

Qué es realmente el "oatzempic"

El "oatzempic" se prepara con tres ingredientes: copos de avena, agua y zumo de limón. Su fama en redes sociales parte de su supuesta capacidad para reducir el apetito y ayudar a perder peso. La explicación tiene algo de verdad, pero también mucho de mito:

La avena es un cereal rico en betaglucanos, una fibra soluble que ayuda a sentirse saciado y a estabilizar los niveles de azúcar en sangre.

El agua contribuye a la hidratación y al volumen gástrico, generando sensación de llenura.

El limón aporta vitamina C, pero su papel en la pérdida de peso es prácticamente nulo.

El problema, como advierte la dietista Laura Jorge en declaraciones a Elle Gourmet, es que ningún alimento o bebida por sí solo provoca adelgazamiento. "Lo que determina la pérdida de peso es el balance energético total del día, no un batido puntual", señala.

Por qué no puede compararse con el Ozempic

A diferencia de esta bebida casera, el fármaco Ozempic (semaglutida) fue desarrollado para tratar la diabetes tipo 2. Su acción imita una hormona que regula el apetito, ralentiza la digestión y reduce la sensación de hambre. Tal y como explica Healthline, estos efectos se producen a nivel hormonal y cerebral, no digestivo, por lo que una mezcla de avena y limón no puede replicarlos.

Además, su consumo sin control médico puede causar efectos adversos como náuseas, deshidratación o pérdida de masa muscular. "Los medicamentos para perder peso sin supervisión profesional pueden ser peligrosos, especialmente cuando se confunden con suplementos o remedios naturales", advierte la farmacéutica y nutricionista Laura Salud.

El riesgo de las "soluciones mágicas"

Más allá de su valor nutricional, el auge del oatzempic refleja algo preocupante: la tendencia a buscar fórmulas rápidas para adelgazar. Expertas alertan de que este tipo de modas puede fomentar conductas alimentarias desordenadas, sobre todo entre jóvenes que ven en TikTok promesas de resultados inmediatos.

En resumen

El "oatzempic" puede formar parte de una dieta saludable, pero no tiene los mismos efectos que Ozempic ni produce pérdida de peso por sí mismo. Su único beneficio real proviene de la fibra y la saciedad que aporta la avena. Las claves siguen siendo las mismas: alimentación equilibrada, ejercicio regular y acompañamiento profesional. Porque, como recuerdan los expertos, no hay atajos seguros hacia la salud.