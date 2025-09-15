Cómo tener un sueño reparador: un experto recomienda estos cuatro ejercicios antes de dormir

El mecanismo para levantarnos y empezar el día con energía es algo vital en cualquier persona. Los ejercicios matutinos, ya sean estiramientos, meditación, etc., favorecen a afrontar la jornada de la mejor de las maneras. Sin embargo, también es muy importante saber irnos a la cama con una buena predisposición, ya que esto puede priorizar el descanso en lugar del insomnio.

Adri Fitness, además de creador de contenido en redes sociales, es un fisioterapeuta que comparte consejos sobre salud y, como indica el propio nombre, fitness. Hace unas semanas, el especialista recomendaba a sus más de 530.000 seguidores una serie de ejercicios sencillos para practicar cinco minutos antes de dormir.

Irse a la cama descansado y en forma

Antes de empezar con los consejos, Adrián nos explica que lo único que vamos a necesitar para realizar estos ejercicios somos nosotros mismos. El primero de ellos consiste en abrir las piernas y balancearlas veinte veces antes de dormir. "Tu zona lumbar va a soltar todo ese estrés acumulado en el día", señala el experto.

A continuación, tendremos que apoyar el talón sobre los dedos del pie y hacer veinte balanceos. ¿Cómo nos puede ayudar esto? Pues bien, el entrenador sostiene que vamos a 'engañar' a nuestra espalda, ya que dará la sensación de que hemos estado en el fisio.

El tercer movimiento en la rutina se trata de cruzar una pierna sobre la otra y balancearla veinte veces. La consecuencia directa de este estiramiento la recibirá nuestra columna vertebral. "Se trata de una de las zonas que más se resiente en nuestro día a día", señala Adrián.

Por último, antes de irse a dormir lo más importante es estirar las rodillas, para así potenciar la movilidad articular, entre otros beneficios. "Si doblas tus rodillas y llevas una y otra rodilla hacia dentro, tus caderas se van a abrir como si tuvieras bisagras nuevas", concluye.