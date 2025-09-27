Dolly de León, doctora e investigadora del microbioma: “No hay salud integral sin un intestino equilibrado”

La medicina moderna empieza a mirar al intestino con otros ojos. Lo que antes se consideraba solo un conjunto de funciones digestivas hoy se entiende como un centro de control biológico que regula la inmunidad, el metabolismo e incluso la actividad cerebral.

Este ecosistema interno, conocido como microbiota intestinal, alberga billones de bacterias beneficiosas. Cuando se desequilibra -un fenómeno llamado disbiosis- puede abrir la puerta a enfermedades inflamatorias, autoinmunes y neuroconductuales.

El intestino habla antes que la enfermedad

La doctora Dolly de León, anestesióloga e investigadora pionera en trasplantes de microbiota en Latinoamérica, sostiene que ignorar este órgano invisible es un error médico: "En 20 años evaluando a pacientes con autismo, nunca hemos encontrado una microbiota intestinal normal. Restaurarla no solo mejora la digestión: cambia la conducta, el lenguaje y la calidad de vida", afirma.

Según la especialista, la disbiosis no es un problema aislado: "Lo vemos en depresión, ansiedad, alergias, infertilidad y en el aumento de enfermedades inflamatorias en edades cada vez más tempranas".

Alimentación, prevención y medicina personalizada

La evidencia científica confirma que la microbiota responde a la dieta, el entorno y el estilo de vida. La doctora De León insiste en la alimentación diversa y antiinflamatoria, la reducción de ultraprocesados y el uso responsable de antibióticos. En casos severos, el trasplante de microbiota fecal -con protocolos médicos estrictos- está mostrando resultados prometedores. "No es una moda, es ciencia: cuando recuperamos ese ecosistema, recuperamos la salud", subraya.

Un nuevo paradigma en la medicina

Para De León, el futuro pasa por integrar pruebas de microbiota, nutrición personalizada y prevención desde el embarazo. "La salud no es ausencia de enfermedad, es equilibrio. Y todo empieza en el intestino", concluye.