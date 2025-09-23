La especialista Marisa García Alonso recomienda una solución natural para aliviar el dolor menstrual y mejorar la piel

El dolor menstrual es una de las principales quejas de las mujeres en edad fértil, pero según la especialista en análisis clínicos y boticaria integrativa Marisa García Alonso (@marisagalonso), no debería considerarse algo "normal". En un reciente vídeo, la experta explicó que la regla dolorosa suele estar asociada a un desequilibrio hormonal o inflamatorio que el organismo no está gestionando correctamente.

"La menstruación no tiene que ser dolorosa, y si lo es, es porque realmente hay algún tipo de desequilibrio hormonal o inflamatorio que no está bien gestionado", señala García Alonso, que lleva años trabajando en salud hormonal femenina desde una perspectiva integrativa y basada en evidencia científica.

La solución natural para regular las hormonas

La especialista apunta a Ginevitex como la mejor solución natural que ha encontrado para regular las hormonas y aliviar los síntomas relacionados con la menstruación. Según explica, este complemento no solo contribuye a reducir el dolor de regla, sino que también puede mejorar la salud de la piel al prevenir y disminuir la aparición de granos.

Además, destaca que su acción va más allá del alivio del dolor: "Quita también los granos porque al mejorar ese desequilibrio hormonal y la capacidad de desintoxicación del organismo, especialmente del hígado, la piel se ve beneficiada".

Un enfoque integrativo de la salud femenina

García Alonso recuerda que la clave para una menstruación saludable está en entender las causas subyacentes del dolor y no solo en tratar los síntomas. "El objetivo es ayudar al cuerpo a gestionar mejor sus procesos hormonales y reducir la inflamación, para que la menstruación no suponga un problema cada mes", concluye.