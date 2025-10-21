Farid Dieck, experto en salud mental: “A veces las grietas son puertas: por ahí entra la luz y también el aire”

La cultura de la "superación" empuja a sellar fisuras con rapidez: cursos, mantras, soluciones exprés. Farid Dieck, experto en salud mental, cuestiona ese impulso. No se trata de glorificar el daño, sino de mirarlo sin maquillaje. Reconocer una grieta es admitir que algo cambió; a partir de ahí, el cuidado puede ser más preciso. Dejar de perseguir la versión "intacta" de uno mismo abre espacio a algo más verdadero, una identidad que integra marcas y aprendizajes.

Qué revelan las grietas

Las grietas son memoria y mapa. Señalan límites, ponen en evidencia hábitos que ya no sostienen y rescatan los apoyos que sí funcionaron. Al intentar borrarlas, perdemos información: qué nos sostuvo, qué se rompió de raíz, qué necesita otra forma. Desde esa lectura, la reparación deja de ser cosmética y se vuelve un trabajo fino: fortalecer lo que aguanta, reconfigurar lo que pide estructura y soltar lo que solo añade peso.

Cuidado no es perfeccionismo

Tapar todo es silencio forzado; cuidar es acompañar el proceso con tiempos reales. La propuesta de Dieck no es inmovilismo, es orden: antes de corregir, comprender; antes de tapar, ventilar. Por las grietas entra luz para ver sin dramatismo y aire para volver a respirar. Esa ventilación emocional evita recaídas hechas de prisa y vergüenza.

Cuando sí conviene reparar

Aceptar la fisura no excluye intervenir. Hay heridas que requieren límites claros, terapia, conversación difícil o descanso. La diferencia está en no confundir urgencia con claridad. Reparar no es volver al "como si nada", es sostener mejor: con herramientas, redes y expectativas ajustadas a la realidad.

"Durante mucho tiempo quise arreglar todo lo roto", admite Dieck. El aprendizaje está en el todo. No cada grieta es un desastre, algunas son umbrales. Y un umbral no se rellena: se cruza. Lo valioso no es la pared impecable, sino la estructura que permanece firme con sus marcas a la vista. En esa honestidad hay belleza: no por la cicatriz en sí, sino por la vida que se organiza alrededor de ella con más aire, más luz y menos miedo.