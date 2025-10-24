Salud y bienestar
Manchas blancas en las uñas: cuatro posibles razones por las que aparecen
Si te has fijado en puntitos o vetas blanquecinas en tus uñas, no estás solo: es un hallazgo muy común y, la mayoría de las veces, no es grave
Mirar las uñas da pistas sobre la salud de la piel y algunos hábitos diarios. A esa coloración blanquecina se le llama leuconiquia y puede aparecer como punteado (pequeños puntitos), bandas o áreas más amplias. Además del color, conviene fijarse en la textura: una uña sana suele ser lisa, firme, ligeramente curvada y de tono rosado uniforme. Rugosidad marcada, descamación o fragilidad persistente merecen una revisión.
Cuatro causas frecuentes de las manchas blancas
1) Microgolpes y presión sobre la uña
Es la causa más habitual. Un golpe en la lámina ungueal o en la matriz puede dejar pequeños puntos blancos que avanzan hacia la punta a medida que la uña crece. Pasa también con hábitos como morderse las uñas, levantar la cutícula, tocar instrumentos o llevar el calzado muy ajustado.
2) Manicuras y productos que resecan
La exposición repetida a quitaesmaltes, sistemas gel/semipermanente, limados agresivos o retiradas bruscas puede deshidratar la lámina y dejar marcas superficiales blanquecinas. Suelen ser un tema estético, no de salud, y mejoran al espaciar manicuras, usar bases protectoras y optar por quitasmaltes más suaves.
3) Déficits nutricionales puntuales
Algunas carencias -por ejemplo de zinc, biotina o calcio- se han asociado a cambios en color y textura de las uñas, incluida la aparición de manchas. Si además notas caída de cabello, fatiga o piel muy seca, conviene comentar con tu médico la posibilidad de un análisis y priorizar alimentos ricos en esos nutrientes (mariscos, legumbres, huevos, lácteos, verduras de hoja verde, frutos secos). Evita suplementarte por tu cuenta.
4) Problemas de la piel o infecciones
La dermatitis, la psoriasis y, en menor medida, algunos hongos (como la onicomicosis blanca superficial) pueden alterar el aspecto de la uña y producir zonas blanquecinas junto con engrosamiento, desprendimiento o cambio de forma. En estos casos suele haber otros signos (picor, enrojecimiento, uñas quebradizas) y el diagnóstico lo confirma el dermatólogo.
¿Cuándo consultar a un profesional?
- Si las manchas no desaparecen con el crecimiento de la uña o se extienden.
- Si se acompañan de dolor, deformidad, cambios de color marcados (amarillo, marrón, verdoso) o desprendimiento de la uña.
- Si tienes antecedentes de psoriasis, dermatitis, infecciones recurrentes o sospechas un déficit nutricional.
Cómo prevenir y cuidar tus uñas
- Mima la cutícula: no la cortes en exceso; hidrátala con aceite o crema.
- Suaviza las manicuras: esparce el gel/semipermanente, usa base protectora y quitaesmalte sin acetona cuando sea posible.
- Protege las manos: guantes para limpieza y agua caliente, ya que el detergente reseca.
- Cuida la dieta: proteínas de calidad, verduras, legumbres y frutos secos favorecen un crecimiento sano.
- Evita morder/arrancar piel y uñas: si es un hábito, busca estrategias sustitutivas (bálsamos amargos, limado suave).
✕
Accede a tu cuenta para comentar