Manchas blancas en las uñas: cuatro posibles razones por las que aparecen

Mirar las uñas da pistas sobre la salud de la piel y algunos hábitos diarios. A esa coloración blanquecina se le llama leuconiquia y puede aparecer como punteado (pequeños puntitos), bandas o áreas más amplias. Además del color, conviene fijarse en la textura: una uña sana suele ser lisa, firme, ligeramente curvada y de tono rosado uniforme. Rugosidad marcada, descamación o fragilidad persistente merecen una revisión.

Cuatro causas frecuentes de las manchas blancas

1) Microgolpes y presión sobre la uña

Es la causa más habitual. Un golpe en la lámina ungueal o en la matriz puede dejar pequeños puntos blancos que avanzan hacia la punta a medida que la uña crece. Pasa también con hábitos como morderse las uñas, levantar la cutícula, tocar instrumentos o llevar el calzado muy ajustado.

2) Manicuras y productos que resecan

La exposición repetida a quitaesmaltes, sistemas gel/semipermanente, limados agresivos o retiradas bruscas puede deshidratar la lámina y dejar marcas superficiales blanquecinas. Suelen ser un tema estético, no de salud, y mejoran al espaciar manicuras, usar bases protectoras y optar por quitasmaltes más suaves.

3) Déficits nutricionales puntuales

Algunas carencias -por ejemplo de zinc, biotina o calcio- se han asociado a cambios en color y textura de las uñas, incluida la aparición de manchas. Si además notas caída de cabello, fatiga o piel muy seca, conviene comentar con tu médico la posibilidad de un análisis y priorizar alimentos ricos en esos nutrientes (mariscos, legumbres, huevos, lácteos, verduras de hoja verde, frutos secos). Evita suplementarte por tu cuenta.

4) Problemas de la piel o infecciones

La dermatitis, la psoriasis y, en menor medida, algunos hongos (como la onicomicosis blanca superficial) pueden alterar el aspecto de la uña y producir zonas blanquecinas junto con engrosamiento, desprendimiento o cambio de forma. En estos casos suele haber otros signos (picor, enrojecimiento, uñas quebradizas) y el diagnóstico lo confirma el dermatólogo.

¿Cuándo consultar a un profesional?

Si las manchas no desaparecen con el crecimiento de la uña o se extienden.

Si se acompañan de dolor, deformidad, cambios de color marcados (amarillo, marrón, verdoso) o desprendimiento de la uña.

Si tienes antecedentes de psoriasis, dermatitis, infecciones recurrentes o sospechas un déficit nutricional.

Cómo prevenir y cuidar tus uñas