“Ojalá este hallazgo dé esperanza”: vivir con lupus cuando te diagnostican con 7 años

Vivir con lupus en la infancia no es solo ir al hospital, es aprender a medir la energía como si fuera una batería limitada y entre otras cosas, encajar en una rutina escolar que a veces no entiende los días "buenos" y "malos". En casa, el calendario gira alrededor de analíticas, revisiones y medicación y fuera, hay que explicar por qué un recreo al sol, una gripe o un examen tras una mala noche pueden desatar un brote. Gabriela lo cuenta sin dramatismo: hay que planificar más y escuchar al cuerpo, pero también hay margen para el deporte adaptado, las amistades y los proyectos que no se rinden.

En el caso de Gabriela, la investigación que nació de su diagnóstico -difundida por SINC, ciencia contada en español- le dio un sentido que trasciende lo individual, su experiencia se convirtió en conocimiento para otros y en una hoja de ruta hacia tratamientos más precisos.

La historia que cambió una línea de investigación

El inicio excepcionalmente temprano y la gravedad orientaron a los médicos hacia una causa genética. Tal y como explicaron los expertos, la mutación TLR7 Y264H hiperactiva la detección de señales moleculares y dispara la respuesta inflamatoria contra tejidos propios. La demostración en Nature (2022) consolidó la primera relación directa entre TLR7 y lupus humano, y explicó parte de su mayor frecuencia en mujeres (por la implicación del cromosoma X). El modelo de investigación y la mutación recibieron el nombre de "kika", elegido por la propia Gabriela.

Qué es el lupus (y por qué cuesta verlo)

El lupus eritematoso sistémico (LES) es una enfermedad autoinmune crónica y heterogénea: puede afectar piel, articulaciones, riñones, pulmones o sistema nervioso, alternando brotes y remisiones. No existe una prueba única, el diagnóstico combina clínica y analíticas (autoanticuerpos). El tratamiento se personaliza con antipalúdicos, inmunosupresores y, cuando procede, biológicos, con el objetivo de reducir brotes, proteger órganos y mejorar calidad de vida.