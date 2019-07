El fútbol femenino rompe audiencias en la BBC

Puede ser que Inglaterra no lograse colarse en el mundial femenino de fútbol contra Estados Unidos pero quien sí ganó con este partido fue la BBC, ya que la emisión del partido fue el contenido más visto del año con casi 11,7 millones de espectadores.

No nos sorprendería estos números si estuviésemos hablando de fútbol masculino, pero esto es un logro total para su género contrario. Ya no sólo eso si no que también para el deporte femenino en general, que en los últimos años está luchando para alcanzar una mayor visualización en pantalla y medios de comunicación.

La Copa Mundial de este año ha esta batiendo récords de audiencia televisiva desde que empezó en Francia. Así es como vemos surgir a este fútbol de la sombra del juego masculino. El organizador de la Copa Mundial FIFA pronostica que habrá un total acumulado de mil millones de espectadores en el momento en el que suene el pitido final en París el domingo.

Esto no se queda aquí ya que no solo el equipo de Phil Neville ha enseñado a la televisión eso de que “el fútbol femenino no importa”. Durante todo este Mundial la TV inglesa ha ido batiendo récords: 6,1 millones de espectadores frente a Escocia o los 7,6 millones contra Noruega en cuartos de final.