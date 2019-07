La serie de "El señor de los Anillos" ya tiene su primera estrella

El primer fichaje oficial tras meses de secretismo de la adaptación televisiva del "Señor de los Anillos", no es ni más ni menos que la australiana Markela Kavenagh, conocida por haber participado en series como "Picnic at Hanging Rock" y "The Cry". Además de la serie de seculas de la película "Romper Stromper".

La actriz se une así a Juan Antonio Bayona en esta ambiciosa producción de Amazon. Kavenagh podría interpretar a un personaje llamado Tyra. El resto de detalles de este personaje se mantienen en secreto, al igual que el argumento de la serie. Lo único que se conoce hasta ahora es que se ambientará dentro de la mitología Tolkien en la Segunda Edad.

La serie explorará nuevas historias que preceden a "La Comunidad del Anillo", su cuenta oficial de twitter envió una imagen con dos mensajes: "Un anillo para gobernarlos a todos, Un Anillo para encontrarlos, Un Anillo para atraerlos a todos y, en la oscuridad, atarlos, En la Tierra de Mordor, donde se encuentran las Sombras" y otro que decía "Bienvenido a la Segunda Edad". Esta misma es la etapa en este universo donde los Anillos de Poder, el Anillo Único de Sauron también, llegaron a existir.

La ficción esta siendo desarrollada pr los guionistas J.D.Payne y Patrick McKay (Star Trek: Más allá") y J.A. Bayona, dirigirá los primeros dos capítulos. El Barcelonés, junto con Belén Atienza también será productor ejecutivo.