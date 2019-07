La serie de Tarantino que estarás deseando ver

A pocas semanas de que se estrene la decimotercera película del aclamado director, Quintín Tarantino, “Érase una vez en... Hollywood” conocemos gracias a la publicación “Deadline” que el cineasta también rodar una serie. Al menos está en sus planes de futuro. Reconoce que tenia en mente el crear una serie de televisión y, paradójicamente, esta serie será “Bounty Law”, el “western” televisivo que protagonizó en su día Rick Dalton, el personaje de Leonardo Dicaprio en “Érase una vez en Hollywood”.

Parece que esto no es solo un planteamiento del director, ya que en la entrevista a “Deadline” ha revelado que ya lleva escritos casi cinco capítulos de la potencial serie. “De ver todas esas viejas series del oeste, acabé metiéndome en la cabeza “Bounty Law”. “Realmente me empezaron a gustar esos guiones del western de los 50. La idea de que podías escribir algo así, dónde había tanta historia comprimida en un show de media hora, con un comienzo, un desarrollo y un final”.

A estos cinco capítulos escritos, les acompaña un esquema de otros tres episodios, por lo que en total la serie western contaría con ocho capítulos. Como era de esperar el nombre de Leonardo DiCaprio como actor principal es uno de los favoritos, aunque el director no quiso mojarse del todo: “No me puedo imaginar que Leonardo vaya a querer hacerlo. Si él quiere genial, pero no estoy planeando eso aún.”

Este proyecto se realizará bajo su dirección. Cada episodio contará con 30 minutos de duración, ¿con que plataforma o producción va acompañarle en esta serie? Aún esta por saber, el famoso director no tiene preferencia más que “me gustaría grabarlo en cine”. Mientras aún esperamos más noticias de esta serie western aun tenemos “cowboys” para rato desde el 15 de Agosto de la mano de “Erase una vez en Hollywood”.