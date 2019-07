"Making the cut" coloca como jurado a Chiara Ferragni

Amazon Prime Video ha anunciado hoy en Los Angeles la nueva incorporación a la serie original "Making the Cut" de Chiara Ferragni la emprendedora digital internacional. La también estrella de la moda e influencer formará parte del jurado y del jurado invitado. Este anuncio llega en uno de los momentos más importantes de la producción que llevan Heidi Klum y Tim Gunn, ya que se encuentran grabando en Tokio, una arriesgada propuesta que entra en su plan de destinos más icónicos de la moda.

"Making the Cut"se estrenará en 2020 en exclusiva en Amazon Prime y se estrenará en mas de 200 países. En todas estas pantallas podremos ver a Ferragni compartiendo plano con un jurado que para nada pasa desapercibido, ya que en él también se encuentra: la supermodelo Naomi Campbell, la actriz e icono estilístico Nicole Richie, la ex redactora jefe de Vogue París Carine Roitfeld y el diseñador de moda Joseph Altuzarra.

Esta influencer es conocida internacionalmente por su blog de estilo personal llamado "The Blonde Salad". Aunque no solo se la reconoce por ello, si no también por ser la fundadora y CEO de la agencia de Talentos TBS Crew Srl. Por si fuera poco el curriculum de la emprendedora también hay que añadirle su propia marca de ropa "Chiara Ferragni Collection". Tal llega sus títulos que la revista Forbes llegó a nombrarla "Influencer de moda más importante".

"Making the cut" agrupa a doce emprendedores y diseñadores de todas partes del mundo con el talento suficiente como para competir entre ellos y llevar sus marcas al siguiente nivel, ganando con ello ser el próximo fenómeno de la moda. La serie no se queda aquí y sigue en una linea ambiciosa en la que no solo el ganador podrá recibir un millón de dólares para invertir en su marca, sino que los looks conseguidos en los episodios podrán conseguirse en Amazon.