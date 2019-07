Ramón García la lía: “Gran Prix no volverá porque las televisiones tienen miedo a los animalistas”

Entre 1995 y 2005 -luego vivió una segunda etapa desde 2007 hasta 2009 presentado por Bertín Osborne- “Grand Prix” era el gran concurso del verano. Solo hay que ver sus datos: en su segunda edición, en 1996, logró una audiencia media de 36,6 por ciento del “share” aunque tras varias ediciones se fue desinflando hasta quedarse en un nada desdeñable 16,5 de media. Ahora mismo sería un cheque en blanco para cualquier cadena de televisión. Siempre se habla de su regreso. Sin embargo, temporada tras temporada, no está aunque sí se le espera, sobre todos los espectadores más veteranos. Hoy su presentador, Ramón García, ha dicho en el programa que ahora presenta, “En compañía” que “no se ha hecho, aunque hay uno preparado para salir y renovado desde hace tres años, porque las televisiones tienen miedo de los grupos animalistas, que se lo van a hacer imposible por el maltrato de la vaquilla, etc. cosa que no es así”. A continuación continuó con su alegato comentando que, durante el tiempo que el estuvo en “Grand Prix” “se les cuidaba perfectamente, ya que venían en camiones, tenían su corral apropiado y nadie les tocaba”. García, que ejerció en ocasiones de productor ha afirmado que en su momento se invitó a asociaciones que se quejaban de cómo estaban los animales, aunque nunca vino nadie a visitarnos”.

Posteriormente ha lanzado una reflexión que puede ser bastante controvertida, ya que considera que “muchas veces pensamos más en los animales que en las personas”. A buen seguro que estas palabras de Ramón García van a ser muy polémicas en las redes sociales y dividirán a la opinión pública.