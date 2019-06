Series, estrenos de la semana del 17 al 23 de junio

En esta miniserie australiana que se desarrolla en Sydney, Grace Gribbs es una brillante detective obcecada con vengar el homicidio de su compañero de trabajo con la ayuda de un detective novato. La ficción cuenta con actores como Rachel Griffiths ("Six Feet Under"), Yoson An ("Mortal Engines"), Mojean Aria ("The Suitcase") e Ian Meadows ("The Wrong Girl").

Acorn TV. Estreno.

Grand Hotel - 17 de junio