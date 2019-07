"Los mejores episodios son los contados de tal forma que hace que tu cerebro no pueda saber si lleva viendo el capítulo 15 o 50 minutos"

La serie de comics de The Walking Dead llega a su final y ni si quiera sin avisar. La entrega 193 ha cerrado la puerta a los cómics que dieron vida a la mitica serie. Su primer lanzamiento fue en 2003 y ahora, 16 años más tarde dice adiós.

Su creador Robert Kirkman dio en las páginas finales de esta última entrega las razones por las que no quiere seguir con el proyecto. "Odio saber que va a pasar" "Odio la sensación de estar llegando al final de un libro". Aquí también habla sobre la importancia de no revelar el desarrollo de sus personajes y sus historias. Explica que the walking dead ha sido contruido sobre la sorpresa e incertidumbre. Nunca sabes si alguien va a morir, y si lo intuyes no conoceras como y cuando lo va hacer. Él mismo cree que esto último es la clave de su éxito.

Aunque los comics se hayas despedido, la versión televisiva aún le queda mucho por andar. La temporada 10 saldrá este otoño. Además otra noticia buena es la confirmación de una tercera ficción. La misma tratará de dos chicas que pertenecen a la primera generación de personas nacidad tras la llegada de los zombies. Parece que realmente, sigue habiendo Walking Dead para rato.