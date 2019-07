Según ha anunciado We Got This Covered, Warner podría estar negociando para desarrollar una serie de televisión ambientada en el mundo de Harry Potter. Se emitiría en la plataforma VOD que se lanzará en 2020, y pretende competir con Netflix, HBO, Disney y Apple.

Esta nueva serie será una precuela de las aventuras de Harry, Hermione y Ron, cuyos sucesos se desarrollarán principalmente en Hogwarts y en partes de Europa. Aunque la historia estará conectada con los protagonistas de las novelas de J.K. Rowling, todos los personajes serán nuevos, aunque no se ha descartado la aparición de rostros conocidos de la escuela de magos, como sucede en ‘Animales fantásticos y cómo encontrarlos’.

Parece que muchas de las plataformas están intentando reciclar las míticas reliquias de ficción. Disney prepara una serie de acción real de ‘Star Wars’, Amazon se ha hecho con los derechos de ‘El Señor de los Anillos’, y ahora Warner apuesta por la franquicia de magos más exitosa para VOD, que llegará el próximo año.