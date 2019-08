Jorge Fernández, el presentador de los anillos

El nuevo programa que estrena hoy Antena 3 en «prime time» se llama «El juego de los anillos». En colaboración con Globomedia, este formato de la cadena ha sido adaptado del original, un programa holandés con el nombre «5 Gold Rings». Al frente estará Jorge Fernández tras haber triunfado con el histórico concurso de «La ruleta de la suerte».

La atracción principal del programa es una gran pantalla circular en el suelo, en el cual los concursantes deben responder a las preguntas situando un anillo sobre la pantalla en el lugar que creen que está la respuesta correcta. Dichos concursantes serán tres parejas que competirán por un gran premio. Durante el programa se irá acumulando dinero hasta la decisiva final. Con este novedoso formato Jorge Fernández vuelve a un «prime time» que había deseado con mucha ansia desde hace tiempo: «Yo quería un prime time, hacía siete años que no lo hacía. Cuando me lo propusieron dije que genial, me puse el programa con mi hijo y nos encantó. Estuvimos todo el rato jugando», nos hacía saber el famoso presentador.

La adaptación de «El juego de los anillos» es la nueva apuesta que se hace desde Atresmedia Televisión por el entretenimiento a lo grande, y por el apoyo a formatos que han triunfado internacionalmente, ya que este programa tambien ha sido adaptado en países como Grecia, Turquía, Francia, Estados Unidos y Australia, entre otros. «Nosotros hemos cambiado muchas cosas del formato original, muy parecido, pero lo hemos mejorado bastante» afirmaba el presentador.

Concursar desde casa

Para participar no solo se debe medir el conocimiento de los concursantes, sino también su lógica y su precisión ya que los anillos varían de tamaño según la ronda. A veces será tan pequeño que los jugadores necesitarán una gran astucia. Gracias a esta tensión el formato busca también la participación individual de los espectadores en el sofá de casa: «Hay muchísimos ingredientes para que la gente en casa se enganche porque son preguntas que además están muy bien elegidas». El concurso cuenta con varias y diversas rondas que pasan de temas como la anatomía a la geografía pasando por deportes e incluso memorización. Pese a que el programa comienza en una temporada veraniega, el capitán de este nuevo barco apuesta fuerte: «Yo, no sé, tengo muy buenas vibraciones para este concurso. Es muy divertido incluso desde casa».