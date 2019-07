Netflix apuesta por una nueva regulación por el bien de la salud de sus espectadores. Después de un estudio publicado por Deadline y llevado acabo por Thruth Initiative, ver las cifras hace que abramos los ojos y nos planteemos una regulación al problema. Este, no es más que las apariciones de cigarrillos en las series y películas. Hay más de 1.200 casos de apariciones de tabaco en pantalla, más de 800 son contenidos originales de la plataforma de pago.

El tabaco es un problema común desde hace años, y últimamente va en aumento, al menos en España. La visualización de series como Orange is the New Black, Stranger Things o Unbreakable Kimmy Schmidt hace el consumo de tabaco como algo natural y atractivo. Dicha naturalidad hace que sea malo para los jóvenes y la influencia que ejercen las series sobre ellos.

Ante esto, la medida que ha decidido adoptar Netflix es que las producciones que se inicien a partir de ahora, con la calificación de 14 años en series y 13 en películas, sean un espacio sin humo (incluso los cigarrillos electrónicos). La única excepción con la que cuenta es que este consumo o aparición tabaquera sea a exigencias históricas o exactitud respecto a los hechos que se narren.

El estudio realizado por esta organización sin ánimo de lucro tiene como meta convertir el hábito del tabaco en algo pasado. Se consideró como representación del tabaco toda aquella presencia de cigarrillos, da igual como, si en un cenicero, paquetes en una tienda, etc.