Se buscan candidatos para sustituir a 'Pasapalabra'

Ante el revuelo que ha provocado esta noticia en las redes sociales, Mediaset no ha tardado en pronunciarse ante la polémica en su cuenta oficial de Twitter: “En relación a las informaciones sobre ‘Pasapalabra’, vamos a esperar a recibir la sentencia”.

Después de la decisión del Tribunal Supremo, se ha confirmado que el programa presentado por Christian Gálvez, con la productora original del formato, ITV, por los derechos de emisión del concurso, desaparecerá de la parrilla de la cadena para siempre. Además, tal y como dicta la sentencia, la cadena tendrá prohibido “reanudar en el futuro, la emisión, edición, producción, reproducción, comunicación pública, distribución, transformación y toda y cualquier otra forma de explotación, por sí o a través de terceros, del programa 'Pasapalabra'”.

La desaparición del concurso provocará muchas modificaciones en la programación de la televisión. ‘Pasapalabra’ había recuperado en los últimos meses su liderazgo sobre ‘Boom’ en Antena 3. Pero tras esta noticia, el programa de Atresmedia podría recuperar grandes números de audiencia, debido a la suspensión del concurso en la misma franja horaria.

Esto significará una gran pérdida de telespectadores para Mediaset, ya que 'Pasapalabra' es el espacio más visto de su franja horaria, obtiene dos millones de espectadores diarios esenciales para la cadena, y además, influye en las buenas cifras de audiencia del informativo de Pedro Piqueras, debido a que se emite inmediatamente tras el final del rosco.

La desaparición de 'Pasapalabra' significará un gran agujero negro en la programación de Mediaset. De momento, solo podrían contar con tres opciones para rellenar el espacio que deja el concurso, aunque ninguna solución que no pueda resultar perjudicial para la cadena: crear un nuevo formato de concurso, alargar la duración de 'Sálvame' o trasladar algún programa de Cuatro a Telecinco. 'El concurso del año', 'Ven a cenar conmigo' y 'First Dates', serían los candidatos favoritos para mudarse de cadena y sustituir a 'Pasapalabra'. El concurso presentado por Dani Martínez tiene más posibilidades, debido a que tiene un formato similar y está funcionando muy bien en Cuatro. En el caso de 'First Dates', su desaparición podría suponer un gran hueco en la programación de Cuatro.