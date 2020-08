De la selva hasta Canarias: historia de una patera

En la carretera que corre paralela a los barrios de Medina y Fann Hock, en Dakar, el ajetreo es constante. Los coches invaden durante las horas puntas la calzada, aunque lo hacen más calmados que los madrileños, aquí no hay bocinazos, nadie increpa al otro desde su lado del volante. Todos alcanzarán su destino, antes o después. Llegar dos o tres minutos antes no merece la pena un enfado. Pero no es esta carretera de cuatro carriles la que me interesa, tampoco el océano Atlántico a su lado, dormitando manso en su lecho de arena. Hoy busco una frontera, la que delimita el límite del mar con el límite del ser humano, es una frontera muy fina, apenas ocupa un centenar de metros entre esta carretera y las primeras olas.

Tan fina es la frontera que en ella se funden los primeros pasos del mar y los últimos del ser humano, aquí nada parece claro, un extranjero aturdido se encuentra caminando entre ambos lados, rodeado del delicioso bullicio africano. Pequeños puestos de pescado merodean por la zona. Entre ellos se escurren decenas de gatos callejeros. Mujeres de espaldas robustas vociferan su producto, llamándote a observar sus maravillas húmedas hasta que, cuando logras acercarte a ellas entre el gentío, bajan la voz para convertirla en un susurro. Susurro a susurro, negocian el precio de cada pescado. Pero tampoco busco el bullicio del mercado. Voy más allá, hasta tocar los últimos metros de dominio del ser humano. Suelo llamarla la puerta trasera de África.

La construcción de la patera

Es en los últimos metros donde nacen las pateras. Son los astilleros de cayucos, así los llaman ellos, tallados con delicadeza a partir de un único pedazo de madera. Créeme si te digo que es un arte hermoso. Después de lijar con cuidado las impurezas del tronco, milímetro a milímetro y siempre a mano, se encajan las piezas que harán de asientos para los navegantes. Me lo explica Cheikh con una sonrisa de orgullo quebrándole el rostro: “Luego de pulir los bancos, los pintamos, cada uno con sus propios dibujos, primero de blanco y después con los colores por encima”. Pasa la mano con suavidad sobre el cayuco que lleva dos semanas tallando. “La proporción es lo más importante”, asegura, “si no hay proporción, el cayuco se hundirá la primera vez que toque el mar”. Y mira el mar y devuelve la vista al cayuco, mira nuevamente al mar. Entre las olas y sus ojos parece existir una compresión que yo nunca entenderé.

Debes saber que ninguna de estas pateras fue creada para saltar al otro lado del océano. Cheikh no aprendió a encontrar los vacíos legales en la furia del Atlántico para facilitar la huida a sus paisanos, él no te dirá que sus preciados cayucos son fabricados con este fin entristecido. Los suyos son instrumentos para los pescadores de Dakar, nada más, para robarle los peces al mar y colocarlos con mimo en los puestos que se sitúan a pocos metros de nosotros.

Dice la verdad. Decenas de cayucos, inmensos, algunos tan largos como los quince metros, se pudren inservibles a lo largo de la línea costera, mientras otro buen puñado de ellos todavía navegan de vuelta a puerto tras un día de largo faenar. Pero Cheikh reconoce que no todos los cayucos que vende se utilizan para pescar, lo dice bajando los ojos, algunos también los utilizan para escapar.

Zona de guerrilla: catalanes, chinos y pasión por la madera

La palabra clave surge cuando le pregunto por la procedencia de la madera. Inocente, contesta con un gesto sorprendido: “Pues de Casamance. ¿De dónde iba a venir si no?”.

Casamance, por supuesto. Aquella región al sur senegalés, encajonada entre Guinea Bissau y Gambia, precisamente la zona más selvática del país y en lucha constante por la independencia desde los inicios de su movimiento nacionalista en 1980. Casamance, la respuesta era evidente, donde se vive desde hace pocos años una situación de no paz, no guerra debido a la falta de financiación de sus guerrilleros. Han quedado lejos los años en que les sufragaban Libia e Irak, cuando conseguían la plata necesaria para las balas a través del comercio de cannabis y los enemigos de Occidente. Tenía que ser Casamance. Esa bonita región en la que ondean banderas catalanas sobre los colegios, en continuo contacto con el movimiento independentista catalán.

Cómo no, Casamance. Aquí está prohibido talar madera por el grave peligro de deforestación en que se encuentra, aunque se sigue talando de forma descarada. Basta una visita rápida para comprobarlo. Dicha madera se envía de contrabando a Gambia - país ganador de numerosos premios ecologistas y que basa el 90% de sus exportaciones en madera - y más tarde se exporta a China. Casamance era la única respuesta posible, esa franja de tierra fina zarandeada por los intereses de chinos, señores de la guerra jubilados y los nacionalistas catalanes. Casamance, más caótica que el camarote de los hermanos Marx. Casi me alegro al saber que una fracción de su madera consigue quedarse en Senegal.

El viaje a Canarias

Un cayuco no puede recorrer la enorme extensión de mar que separa Dakar de Cádiz. Pese a ser de complexión robusta, su madera no sería capaz de soportar las violentas corrientes que entran y salen del Mediterráneo. Estas embarcaciones con capacidad para cien personas - o más - son las que arriban de forma periódica en las costas de las Islas Canarias. Se trata de un viaje largo, rozando con las puntas de los dedos las costas senegalesa y mauritana, anterior a la zambullida definitiva en busca de una posible libertad.

Decoradas de colores y con un destartalado motor fuera borda, apuntan con la proa a las islas españolas y dejan que el azar las empuje a su destino. Pero es peligroso alejarse hasta tal punto de la frontera que separa el mundo del hombre y del mar, ya lo sabemos, muchos cayucos terminan por zozobrar en el camino. Según las estadísticas, 1 de cada 20 inmigrantes que suben a bordo es devorado por el mar.

La madera de Casamance es puesta a prueba en este viaje terrible. Fue robada a los bosques del sur, tallada por las manos hábiles de Cheikh con la esperanza de que diese de comer a decenas de familias pescadoras. Él vende los cayucos más grandes por un millón de francos CFA, el equivalente a 1.500 euros, y a partir de este momento el destino de la embarción queda abierto a tres frentes: las ilusiones de Cheikh, las Islas Canarias o el fondo gélido del océano. Aquí acaba el cariño del artesano, así de fiera termina su pasión. Con la pintura desconchada en la última frontera, la frontera real, que marca la esperanza del hombre y la justicia temprana del mar.