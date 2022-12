Orlando, la capital mundial de los parques de atracciones

Con casi 200.000 habitantes, esta ciudad de ensueño -la sexta más grande de Florida- es conocida por sus hoteles y atracciones turísticas, y no sólo Walt Disney World. Y es que nos encontramos ante la capital mundial de los parques de atracciones; el exuberante entorno natural y buen clima de Orlando durante todo el año fueron cruciales para que este fuera su destino.

Orlando, siempre en constante renovación y sorprendiendo a todo aquel que la visita, se mantiene a la vanguardia con nuevas experiencias inmersivas y una hospitalidad sin igual que hacen que los visitantes regresen año tras año.

Si lo que buscas es diversión, sin duda alguna Orlando es la elección correcta, ya que es el lugar que mayor oferta de ocio tiene a nivel mundial. Tal es así que, a día de hoy, encontramos aquí cinco de los diez mejores parques de atracciones del planeta: Islands of Adventure, Magic Kingdom, Universal Studios, Animal Kingdom y SeaWorld. Nosotros visitamos tres de ellos.

Cómo moverse

· Americars Auto Rental

Si tienes pensado visitar los parques de atracciones, es recomendable que alquiles con antelación un coche antes de que aterrices en Orlando porque te permite gozar de una mayor libertad y comodidad a la hora de desplazarte y a donde tú quieras sin necesidad de esperar a otras personas, al autobús o a que se pare un taxi. Sobretodo agradecerás tener esta opción al terminar tu jornada de diversión en Disney o Universal, pues seguramente que acabes con mucho cansancio y queriendo llegar a tu hotel lo antes posible.

A la hora de alquilar coche en Orlando, teníamos claro que queríamos hacerlo con una empresa seria y de confianza para no llevarnos sustos antes o después de contratar los servicios. Es por ello que nosotros nos decantamos por hacerlo con Americars Auto Rental, una compañía con la que quedamos gratamente sorprendidos y contentos por el buen trato brindado en todo momento. De hecho, su personal te va a buscar hasta el mismo aeropuerto de Orlando, Miami o Fort Lauderdale para entregarte el vehículo, lo cual supone ya un auténtico detallazo.

FOTO: La Razón La Razón

Además, alquilar coche con Americars Auto Rental son todo ventajas, una de ellas es que la compañía te permite por ejemplo recoger el coche en el aeropuerto Orlando y dejarlo en el de Miami, que es lo que hicimos nosotros y por ello optamos por un Toyota Highlander a muy buen precio durante una semana para disfrutarlo mientras nos movíamos entre ambas ciudades del sur de Florida. El coche estaba muy limpio, prácticamente nuevo, y conducía muy suave.

FOTO: La Razón La Razón

Antes de reservar, ellos te muestran los mejores precios según tus necesidades con el fin de ayudarte a encontrar tu coche de alquiler ideal: tienen económicos, compactos, intermedios, estándar, grandes, SUV medianos, minivans SUV y furgonetas. Puedes confiar en ellos, cuentan con un equipo profesional, amable, servicial y con muy buena reputación.

Su motor de reservas inteligente te encuentra precios asequibles, categorías diferentes de vehículos, extras, ofertas exclusivas y descuentos. Puede reservar con Americars Auto Rental a través de su web de forma segura. Realizarás un pequeño pago inicial y después pagarás el resto a tu llegada al mostrador.

Qué hacer

· Walt Disney World

Estamos ante uno de los parques temáticos más conocidos del mundo. Nació del interés de Walt Disney por situar una réplica en el este de Estados Unidos de su primer parque, Disneyland, situado en el oeste. Al proyecto inicial se fueron sumando posteriores iniciativas.

FOTO: Dreamstime La Razón

A sólo 34 kilómetros de Orlando, este resort de más de 12.000 hectáreas está construido alrededor de cuatro parques temáticos. Cuenta con docenas de opciones de entretenimiento, compras y alojamiento, por lo que te recomendamos un poco de previsión con antelación.

FOTO: Dreamstime La Razón

Visitar Walt Disney World significa hacerlo a sus cuatro parques: Magic Kingdom, Epoct, Disney Hollywood Studios y Animal Kingdom. El 1 de octubre de 2021 marcó el 50 aniversario de la apertura del Magic Kingdom y los hoteles Polynesian Village y Contemporary, motivo por el que Walt Disney World decidió tirar la casa por la ventana con una celebración que se ha extendido a lo largo de este año y con vistosas nuevas atracciones.

FOTO: Dreamstime La Razón

Otras de las novedades fue el regreso del Park Hopper, es decir, visitar más de un parque en un día. Al igual que para los accesos a los parques deberá hacerse mediante reserva, la idea es ofrecer una visita a un segundo parque después de las 14:00 horas.

FOTO: Dreamstime La Razón

Magic Kingdom, el gran clásico de los parques, es el más importante de Walt Disney World, el que más simboliza la magia y la fantasía de Disney. Abrió sus puertas en 1971 y constituye uno de los iconos a través del castillo de Cenicienta con sus fuegos artificiales. Este parque está dividido en 6 áreas temáticas. Aunque hay atracciones, restaurantes y tiendas, los indiscutibles protagonistas son los personajes de Disney, a lo largo de espectáculos y zonas de juego pensados para los niños.

Disney FOTO: Dreamstime La Razón

Main Street EE UU es la calle principal de Magic Kingdom donde se realizan los desfiles. Adventureland es el área de exploración y aventura. Frontierland representa el salvaje oeste. Plaza de la libertad representa un pueblo americano de estilo colonial. Tierra de fantasía es el reino de la fantasía animada de Disney. Por otro lado, las atracciones de máxima adrenalina y tecnologías innovadoras se pueden encontrar en Tomorrowland.

Disney FOTO: Dreamstime La Razón

· Universal Studios

Cerca de Walt Disney World también se encuentran los parques de Universal, que, siguiendo la estela de Disney, han revolucionado la industria de los parques temáticos gracias al uso de tecnología punta en sus atracciones, haciendo gala de robots animatrónicos, proyecciones y demás recursos audiovisuales para crear ambientes de cuento de hadas y mundos de ensueño.

Universal cuenta con dos parques, Universal Studios y Universal’s Islands of Adventure. Dos parques temáticos que son una parada obligada no solo para fanáticos de Harry Potter, los Simpsons, Jurassic Park, Shrek, Transformers o los superhéroes de Marvel, sino también para quienes quieran descubrir lo más vanguardista en cuanto a montañas rusas, simuladores y dark rides (atracción donde un vehículo se desplaza por espacios oscuros pero con iluminación especial, escenografía y animaciones).

La plaza de entrada del parque insignia de Universal Orlando ofrece una de las postales más buscadas: la fuente giratoria del globo terráqueo con el logo de Universal. Una vez dentro del recinto, Production Central es la zona que recibe a los visitantes. Además de las correspondientes tiendas y restaurantes, cuenta con varias atracciones.

Con 51 metros de altura y una subida vertical de 90 grados destaca Hollywood Rip Ride Rockit, una montaña rusa que incluye un paso por un loop pero sin ponerse cabeza abajo y en la que se puede seleccionar qué canción escuchar durante el recorrido. Otro imperdible es Transformers: The Ride-3D, un dark ride donde se combinan escenarios reales con proyecciones en 3D. La zona de Nueva York ofrece la atracción más reciente del parque: Race Through New York Starring Jimmy Fallon, un simulador en el que el conocido presentador nocturno estadounidense lleva a la audiencia a sobrevolar Manhattan. También en esta área se encuentra Revenge of the Mummy, una montaña rusa interior que cuenta con efectos de luz y fuego y con los personajes de la película La Momia.

El Pájaro Loco y Bob Esponja son los anfitriones en Woody Woodpecker’s KidZone, el área infantil del parque y sede de E.T. Adventure, un paseo en bicicleta voladora donde se acompaña al extraterrestre para que regrese a su planeta. Esta es la única atracción original de cuando Universal Studios Florida se inauguró hace más de 30 años. A medida que empiezan a divisarse la Taberna de Moe y las hamburguesas de Krusty no queda duda ¡se trata de Springfield, hogar de los Simpson! La atracción insignia de esta zona es un simulador con un viaje fantástico que hará sentir al visitante que su piel también es amarilla. A un lado se encuentra la zona World Expo y la atracción Men in Black Alien Attack, donde Will Smith encomienda una misión contra los alienígenas.

The Wizarding World of Harry Potter está dividido en los dos parques del resort; la parte de Universal Studios corresponde a Diagon Alley, ambientada en una bulliciosa calle londinense. Su atracción estrella es la montaña rusa Harry Potter and the Escape from Gringotts. Quienes cuenten con la admisión para ambos parques podrán abordar el tren Hogwarts Express para llegar a Hogsmeade, la otra sección de Harry Potter en Islands of Adventure.

· Islands of Adventure

El segundo parque de Universal en Orlando abrió en 1999 y con su llegada el conjunto pasó a denominarse Universal Resort Orlando. Islands of Adventure cuenta con ocho islas temáticas no solo en torno a éxitos taquilleros de Universal, sino también a propiedades intelectuales de otros estudios. El símbolo del parque es un faro ubicado justo en la entrada principal, la zona oportunamente llamada Port of Entry.

Hogsmeade es la sección de este parque de The Wizarding World of Harry Potter, la única aldea habitada solo por hechiceros y magos. En su horizonte se alza el castillo de Hogwarts y en su interior, la atracción Harry Potter and the Forbidden Journey, un dark ride con un innovador despliegue de tecnología. Los pasajeros abordan las bancas mágicas, quedando sentados de lado en un vehículo sostenido por un brazo mecánico. En Hagrid’s Magical Creatures Motorbike Adventure se revivirá el escape de los secuaces de Lord Voldemort en la motocicleta de Hagrid, de la primera entrega de Harry Potter y las reliquias de la muerte.

Esta frenética montaña rusa ostenta la mayor cantidad de sistemas de catapulta en el mundo y tiene elementos sorpresivos, como que la vía se cae y se invierte el sentido en el que avanza. Hogsmeade igualmente cuenta con una estación para el tren Hogwarts Express y con una montaña rusa infantil llamada Flight of the Hippogriff. Los fanáticos más devotos deben visitar la tienda Ollivanders y adquirir una varita mágica interactiva. En ambas secciones de Harry Potter hay varios puntos en los que al acercar la varita ocurre magia.

La atracción insignia de la isla de Parque Jurásico es Jurassic Park River Adventure, una barca cuyo recorrido lo engalanan toda clase de dinosaurios. En esta sección está Raptor Encounter, oportunidad para conocer al último velocirraptor y cuya ferocidad es la inspiración de VelociCoaster, una vertiginosa montaña rusa que será inaugurada en el verano de 2021.

Skull Island: Reign of Kong es una atracción a bordo de un todoterreno que lleva a la Isla Calavera para ser parte de una expedición en la que se confronta al gigantesco simio. La instalación es sorprendente porque tiene un sistema trackless (sin raíles, con vehículos programados para su desplazamiento) que se complementa con proyecciones envolventes en 3D y efectos especiales de última generación.

Spider-Man, Capitán América y X-Men son algunos de los anfitriones en Marvel Super Hero Island. Su atracción más destacada es The Amazing Adventures of Spider-Man, un dark ride en 3D donde el visitante se convierte en reportero del periódico de Peter Parker para cubrir el secuestro de la Estatua de la Libertad. El viaje es tan alucinante que le ha valido ser considerada la mejor atracción del mundo por Theme Park Insider y ganadora de varios Golden Ticket Award. The Incredible Hulk Coaster, la primera montaña rusa del mundo con sistema de catapulta en la subida inicial, y el área Seuss Landing, en honor a los personajes del Dr. Seuss, completan la zona.

Dónde comprar las entradas

· All Guest Services

Desde 1990, All Guest Services (AGS) es el principal revendedor autorizado de entradas para atracciones en Orlando. Esta compañía busca que el cliente tenga la mejor experiencia para su presupuesto, pues están especializados en ofrecer descuentos muy asequibles.

La misión de AGS es superar las expectativas del consumidor siendo la web ideal para conseguir tus tickets, ya sea para Walt Disney World, Universal Studios, SeaWorld o Legoland, y con más de 40 ubicaciones para recoger las entradas.

Con un equipo de trabajo de más de 150 empleados que atienden a 65 hoteles y resorts, All Guest Services ha atendido ya a millones de huéspedes que han visitado Orlando y los ha ayudado con sus necesidades de planificación de vacaciones y entradas para los parques de atracciones existentes en Florida.

Desde AGS no solo ofrecen una variedad completa de tickets para atracciones y parques temáticos, sino también para excursiones a Clearwater Beach, Kennedy Space Center, St. Augustine y Miami. Además, hay muchos otros tipos de entradas disponibles, entre ellas para NBA Orlando Magic, Cirque du Soleil “Drawn to Life”, Museum of Illusions y tickets para eventos especiales como Mickey’s Not So Scary Halloween Party en Magic Kingdom, Universal Studio’s Halloween Horror Nights, Sea Howl-o-Scream de World and Busch Garden y Mickey’s Very Merry Christmas Party en Magic Kingdom.

Además de la experiencia proporcionada por agentes especializados de forma presencial en hoteles y resorts de la zona, los clientes que utilizan los servicios de All Guest Services tienen disponibles entradas promocionales especiales que no están disponibles mediante la compra con antelación o por Internet.

Por ejemplo, pueden hacerse con entradas Park-to-Park de 2 parques en 2 días para Universal Studios e Islands of Adventure, que incluye la posibilidad de moverte entre ambos parques de forma gratuita y puedes usar el tren Harry Potter Hogwarts Express para moverse entre cada parque para ambos días. Además, este ticket incluye también una entrada gratuita al parque acuático de Volcano Bay. Con estas dos opciones gratuitas, ya te estás ahorrando casi 150 dólares por ejemplo.

Dónde dormir

· La Quinta Inn Orlando International Drive North

Ubicado en la zona de International Drive, el hotel La Quinta Inn Orlando International Drive North ofrece un servicio gratuito de traslado a los parques temáticos de la zona, entre ellos Disney World y Universal Orlando.

FOTO: La Razón La Razón

Este acogedor alojamiento de 3 estrellas, a menos de 20 minutos en coche del aeropuerto internacional de Orlando, cuenta con piscina al aire libre donde refrescarse después de disfrutar de un día completo en algún parque temático.

FOTO: La Razón La Razón

Las 155 habitaciones de La Quinta son espaciosas; disponen de televisor de pantalla plana con canales por cable, plancha, cafetera, microondas y una pequeña nevera.

FOTO: La Razón La Razón

Asimismo, el hotel sirve un desayuno continental con gofres a diario y goza de una recepción abierta las 24 horas, aparcamiento gratuito, lavandería automática, centro de negocios y sala de fitness.

FOTO: La Razón La Razón

Dónde comer

· The Boathouse

Si vas a la zona de Disney Springs -el pequeño centro de ocio y restauración de Disney- y no visitas The Boathouse, estás cometiendo un grave error porque representa una parada obligatoria para todos aquellos que vienen a disfrutar de las atracciones de Orlando.

FOTO: La Razón La Razón

Se trata de un restaurante muy popular con vistas a un lago que sirve deliciosos platos de la tierra y el mar: desde pescado fresco y una amplia variedad de mariscos hasta carnes, chuletas, pasta y otras opciones interesantes que ofrece su carta.

FOTO: La Razón La Razón

¿Te apetece una comida más informal? Pues estás de suerte por que el restaurante también ofrece sándwiches, hamburguesas, rollos de langosta y postres exquisitos, como su legendaria Baked Alaska.

FOTO: La Razón La Razón

También puedes hacer una parada en cualquiera de los tres bares al aire libre que posee The Boathouse y relajarte con cocteles artesanales o una copa de su extensa lista de vinos mientras te deleitas con un poco del encanto costero del sur de Florida. No te arrepentirás.

FOTO: La Razón La Razón

Y para terminar, ¿te gustaría vivir una experiencia única después de comer? Pues aprovecha la oportunidad para dar un recorrido guiado de 20 minutos por las aguas del Lake Buena Vista paseando a bordo de un tradicional Amphicar (vehículos anfibios poco comunes que se conducen en la tierra y flotan en el agua).