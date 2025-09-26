Así va a ser la mágica Navidad Encantada en Disneyland Paris: fechas, el estreno de Mamá Noel, espectáculos, sorpresas e incluso nieve

Disneyland Paris encara el último trimestre del año cargado de emociones fuertes. A la programación especial de Halloween, que arrancará el 1 de octubre y estará hasta el 2 de noviembre le seguirá inmediatamente la magia de la Navidad Encantada Disney, que se esparcirá por cada rincón del Parque Disneyland desde el 8 de noviembre de 2025 hasta el 6 de enero de 2026. Comenzando con sus alegres decoraciones y siguiendo con encuentros inolvidables con Papá Noel –que por primera vez se unirá a este mágico momento Mamá Noel–, y apariciones de Bella, de la película de Walt Disney Animation Studios La Bella y la Bestia, con su vestido de invierno. La ceremonia de encendido del árbol de Navidad cobrará vida en Town Square con un coro que interpretará en directo las canciones más bonitas de la temporada, junto a Mickey y sus amigos.

El plato fuerte del programa es el regreso de la cabalgata Mickey's Dazzling Christmas Parade, una divertida celebración llena de luz y emoción. El espíritu navideño brillará en todo el Parque Disneyland, en sus tiendas, en sus restaurantes y hasta en sus Hoteles Disney, incluido el Disneyland Hotel, que ofrecerá a los huéspedes de todas las edades unas vacaciones de ensueño. Y para terminar la temporada por todo lo alto, los visitantes darán la bienvenida al Año Nuevo en un ambiente festivo y mágico el 31 de diciembre de 2025.

Cabalgata Mickey's Dazzling Christmas Parade en Disneyland Paris Disney

De camino al Parque Disneyland, un majestuoso abeto de Navidad de 24 metros de altura se eleva sobre Main Street, USA. En esta avenida central, que conducirá a los visitantes hasta el Castillo de la Bella Durmiente, los visitantes podrán disfrutar de las maravillosas luces navideñas y de la nieve que caerá varias veces al día. En el patio del Castillo, los visitantes tendrán la oportunidad de saludar a la Princesa Aurora y al Príncipe Felipe, de la clásica película de Disney La Bella Durmiente, antes de ir a conocer a otros queridos Personajes Disney, como Chip y Chop. Algunos, como Stitch o Goofy, incluso se vestirán con sus trajes de Papá Noel.

Además, el mismísimo Papá Noel estará en Disneyland Paris, escuchando los últimos deseos navideños antes de emprender su largo viaje anual. Y por primera vez, lo acompañará Mamá Noel, dispuesta a compartir sus conmovedoras historias navideñas.

La famosa cabalgataMickey's Dazzling Christmas Parade, ganadora en 2022 del prestigioso premio Brass Ring Award al «Espectáculo navideño más creativo» otorgado por la Asociación Internacional de Parques de Atracciones y Entretenimiento (IAAPA), volverá a deslumbrarnos. Varias carrozas desfilarán por Main Street, USA al son de una música emocionante, acompañadas por Mickey Mouse y sus amigos, las Princesas Disney y el mismísimo Papá Noel. Al caer la noche, el desfile se iluminará, añadiendo un toque extra de magia.

El pato Donald, en el show de Navidad de Disneyland Paris Disney

Por la tarde, el espíritu navideño continúa en el Videopolis Theater con Let’s Sing Christmas!, un musical protagonizado por Mickey Mouse, Minnie Mouse y sus amigos, una oportunidad para venir a cantar villancicos tradicionales como Little Santa Claus o Jingle Bells.

La Navidad también es el momento perfecto para adentrarse en auténticos cuentos de hadas. En esta ocasión, las Princesas Disney se reunirán en el espectáculo Disney Princesses Holiday Season Celebration: un vals mágico interpretado a los pies del Castillo de la Bella Durmiente, donde Mulán, Cenicienta, Bella, Tiana, Jasmín, Rapunzel, Ariel y Blancanieves deleitarán a grandes y pequeños, una vez al día.

Un majestuoso abeto de Navidad de 24 metros de altura se eleva sobre Main Street, USA en Disneyland Paris Disney

¡La magia de la Navidad no se detiene aquí! Este año, al caer la noche, los visitantes se reunirán en Town Square para la Ceremonia de Encendido del Abeto de Navidad, acompañados por las armoniosas voces de un coro en directo y la aparición de Mickey y sus amigos. Durante toda la noche, las fachadas de Main Street, USA brillarán con proyecciones festivas, envolviendo a los visitantes en el espíritu de la temporada.

Al caer la noche, un coro en directo y Mickey y sus amigos acompañarán la ceremonia de encendido del abeto de Navidad, de 24 metros de alto

Para prolongar la magia en casa, los visitantes pueden elegir entre una amplia gama de productos navideños, perfectos para colocar bajo el árbol de Navidad o como centro de mesa. Entre los imprescindibles de este año se encuentran productos exclusivos de Disneyland Paris como los peluches de Mickey y Minnie con sus trajes navideños, un pompero de Mickey con forma de bastón de caramelo, adornos navideños de Mickey y Minnie o incluso la capa de invierno de Bella, que se podrá combinar con la nueva diadema de orejitas rojas y de lentejuelas de Minnie. Una variada selección que permitirá a los visitantes llevarse a casa un recuerdo único de Disneyland Paris.

Además, los amantes de las mesas navideñas bonitas podrán encontrar una selección de artículos tematizados como un mantel de cuento de hadas con el Castillo de la Bella Durmiente, un elegante plato con forma de tronco de Navidad o una vela con aroma a canela para dar un toque cálido y reconfortante.

Merchandising navideño y gastronomía

Para una inmersión total, La Boutique du Château, situada dentro del Castillo de la Bella Durmiente y abierta todo el año, está dedicada por completo a la magia de la Navidad y ofrece artículos exclusivos para decorar el árbol.

Una amplia variedad de especialidades culinarias espera a los amantes de la gastronomía en los restaurantes y locales del parque. ¿Y qué mejor que entrar en calor y ponerse cómodo mientras se saborea una deliciosa comida en uno de los 6 puestecitos Gourmet situados en la Place de Rémy y Rue de Paris en el Parque Walt Disney Studios, o en los 5 puestecitos Gourmet de Fantasyland en el Parque Disneyland? Los restaurantes del parque también ofrecerán reconfortantes opciones culinarias con toques festivos, realzando los sabores tradicionales de la temporada, ideales para compartir con familia o amigos en el espíritu de la Navidad.

A pocos pasos del Parque Disneyland, la magia de la Navidad cobrará vida en el Disneyland Hotel. Este Hotel inspirado en la realeza Disney, con su decoración navideña tradicional, ofrecerá la experiencia familiar más majestuosa que se pueda imaginar. Durante la temporada navideña, un espectáculo que sustituirá a La Troupe Royal Disney en el vestíbulo contará con la aparición de La Guardiana del Tiempo y La Luz del Invierno. ¡Este momento mágico transportará a los huéspedes al corazón de un maravilloso cuento navideño!

La magia también se apoderará de la tienda del Hotel con un nuevo adorno exclusivo inspirado en Mickey Cascanueces, disponible en los colores característicos del Disneyland Hotel. Además, los niños también podrán disfrutar de una experiencia única con My Royal Dream, donde se transformarán en auténticas princesas o galantes príncipes con una selección de trajes, maquillaje, peinados, manicuras y accesorios mágicos.

La oferta gastronómica del Disneyland Hotel inspirada en la Navidad contará con postres temáticos disponibles en el restaurante Royal Banquet Buffet, así como una selección de bebidas exclusivas en el Fleur de Lys Bar. También habrá menús temáticos disponibles tanto para Nochebuena como para Nochevieja.

Fuegos artificiales frente al Castillo de la Bella Durmiente en Disneyland Paris Disney

Todos los Hoteles Disney estarán decorados de forma espectacular para la ocasión, cada uno de ellos con un ambiente navideño único en armonía con el espíritu festivo. El 31 de diciembre, Disneyland Paris se despedirá del 2025 en un entorno único y un ambiente festivo, con celebraciones únicas para disfrutar con la familia o los amigos. Los Personajes Disney se unirán a la celebración para ofrecer encuentros inolvidables y recuerdos que durarán para siempre. Cuando el reloj marque la medianoche, unos espectaculares fuegos artificiales iluminarán el cielo sobre el Castillo de la Bella Durmiente, un final inolvidable para despedir el año.