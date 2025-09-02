El "Chiringuito" de Puente Romano, una propuesta irresistible

Referirse en una conversación al “Chiringuito de Puente Romano” de Marbella es hacer alusión a un lugar emblemático de esta ciudad malagueña.

Un espacio gastronómico, junto al Mediterráneo, que destila “glamour” por todos sus poros, donde la elegancia de un entorno único abraza al comensal, sabedor del privilegio que supone comer en un recinto tan singular.

Un nombre clásico (Chiringuito) que es, en sí mismo, una declaración de intenciones de lo que vamos a encontrar.

Instantánea de uno de sus rincones JNarro

Una decidida puesta en valor de la gastronomía de estas tierras elevada a las más altas cotas en un ambiente acogedor que fusiona elementos marinos, la madera de su construcción, vistas al mar y la brisa mediterránea que nos acompaña.

Muy próximo al famoso Puente Romano Beach Resort & Spa (www.puenteromano.com), descubrimos este lugar de moda e icónico que sabe reinventarse para causar, año tras año, agradables sensaciones.

Nos encontramos en pleno paseo marítimo de Marbella, en la denominada “Milla de Oro”. Alta gastronomía mediterránea, en primera línea de playa, aderezada con el relax, la sofisticación y la elegancia de un marco único.

Un muestrario de cómo disfrutar o pasar unas horas en un escenario idílico en el que el producto fresco de primera calidad, cuidadosamente cocinado, es el pilar básico sobre el que se asientan estos fogones para ofrecer una experiencia irrepetible donde, además, su decoración no pasa desapercibida.

Así pues, un templo del buen comer, con un emplazamiento envidiable y lugar de encuentro chic en la cosmopolita Marbella.

No hay dudas; es mucho más que un chiringuito de playa.

Aquí se sirven espectaculares desayunos (de esos que se recuerdan por mucho tiempo), originales cócteles (¿Qué les parece disfrutarlos en la playa, al ponerse el sol, acomodados en una cama balinesa?), magníficas comidas y cenas de ensueño (amenizadas con música, con DJ, por las noches).

Un espacio ideal para una velada romántica al anochecer. Cedida por el Chiringuito de Puente Romano

Un símbolo que traspasa las fronteras de la Costa del Sol y reclamo indiscutible por su gastronomía de primer nivel e insuperable ambiente.

Baños en el mar, paseos por la playa, tomar el sol y broncearse en sus cómodas tumbonas, elegancia, sofisticación y alta cocina a disposición de los comensales. La mezcla perfecta para que la propuesta sea irresistible. ¡Cómo no acercarnos y disfrutarlo!

Un destino gastronómico imprescindible en Marbella avalado por su trayectoria y años de vida. Platos propios de la tradición culinaria andaluza, muchos de ellos actualizados y versionados con originalidad, acreditan su éxito.

Capitaneado por el chef Javier León, en sus elaboraciones hay mucho de su forma de entender la cocina. Productos de altísima calidad, lo mejor de lo mejor, ofrecidos en una carta variada (mariscos, pescados, carnes, arroz, pastas, parrilla de leña, hamburguesas o ensaladas) que conjuga platos tradicionales de toda la vida (gazpacho andaluz, espetos de sardinas, calamares fritos o una sopa de pescados y mariscos) con otras elaboraciones de reconocibles influencias foráneas.

Plato de quisquillas perfectamente presentado sobre una base de hielo triturado JNarro

Si el lector es amante de los postres, permítame aconsejarle dos de ellos. "Cookie XXL" y "Tarta de chocolate 25 Capas". Todo un regalo para los más golosos.

"Cookie XXL". Galleta de chocolate con avellanas, toffee, nutella y helado de vainilla JNarro

Los chiringuitos son parte de la tradición gastronómica costera de nuestro país.

Lo que antaño eran espacios de raíces humildes donde comer pescado fresco, algunos se han ido transformando para, sin perder el alma que fue su razón ser, darles aires más modernos tanto en lo gastronómico como en sus diseños.

Imposible viajar a la Costa del Sol y no disfrutar de un buen espeto de sardinas JNarro

En este selecto club encontramos el “Chiringuito” de Puente Romano. Uno de esos grandes restaurantes a pie de playa que, además, se ha convertido en referencia indiscutible en la costa malagueña.

Su ubicación, en plena "Milla de Oro" marbellí junto a Puente Romano Beach Resort & Spa, es envidiable Cedida por el Chiringuito de Puente Romano

Sin duda, un espacio con personalidad propia, sin complejos, auténtico y diferente que sabe lo que quiere y dónde desea llegar con una capacidad de sorpresa que agradece el comensal.

Déjenme, como resumen final, que acabe estas líneas con la opinión de unos comensales, colgada en una plataforma “on line”, recordado su experiencia: “Volveremos. Un lugar que, sin duda, vale la pena visitar si buscas un entorno especial, creador de recuerdos imborrables, para disfrutar de una magnífica comida”.

Palabras que, en mi opinión, describen a la perfección las sensaciones que, quien reserve mesa, experimentará.