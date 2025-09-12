CieloAstur: dormir entre montañas y despertar bajo un cielo estrellado

Cada vez son más los viajeros que buscan escapadas diferentes, en contacto con la naturaleza y lejos de la rutina urbana. El astroturismo se ha convertido en una de esas tendencias que invitan a mirar hacia arriba y recuperar algo tan simple y, a la vez, tan olvidado: contemplar un cielo estrellado. Y si hay un lugar que encarna a la perfección este concepto es CieloAstur, un resort rural en el concejo asturiano de Proaza que combina alojamiento de lujo, sostenibilidad y noches inolvidables bajo las estrellas.

A 730 metros de altitud, en la pequeña aldea de Linares de Proaza, CieloAstur ofrece 12 eco villas independientes diseñadas para integrarse en el paisaje. Sus interiores de estilo nórdico y minimalista transmiten calma, con cocinas totalmente equipadas, terrazas privadas y grandes ventanales que abren el espacio al entorno. Algunas disponen de bañeras con vistas y la joya de la corona es la Villa del árbol, suspendida sobre un gran tronco. Para quienes buscan un extra, el jacuzzi exterior -alimentado con energía solar- es una experiencia de relax absoluto bajo el cielo nocturno. El resort también cuenta con zonas comunes como la terraza chill out y áreas de juegos para los más pequeños, lo que lo convierte en un destino ideal tanto para parejas como para familias.

Lo que hace especial a este alojamiento no es solo el confort, sino el entorno privilegiado que lo rodea. Lejos de la contaminación lumínica, la noche en CieloAstur se convierte en un espectáculo. Basta con tumbarse en el prado o en la terraza de la villa para identificar constelaciones que en la ciudad resultan invisibles. El otoño y el invierno son estaciones ideales: las noches se alargan, el aire es más nítido y el firmamento se muestra en todo su esplendor.

El 12 de agosto de 2026 será una fecha clave para los amantes del cielo. Ese día, un eclipse total de sol cruzará el norte de la Península Ibérica y Asturias será uno de los mejores lugares para vivirlo. CieloAstur ya cuenta con reservas en lista de espera para ese momento histórico, lo que demuestra hasta qué punto se ha consolidado como un referente del astroturismo en España.

Interior restaurante La Cuadrina CieloAstur

Y para completar la experiencia, nada mejor que sentarse a la mesa de La Cuadrina de Tanislao, el restaurante del complejo. Su carta recupera recetas tradicionales asturianas -fabada, cachopo, arroz con pitu o croquetas de compango- y las combina con un punto de creatividad que sorprende sin perder la esencia. Todo ello elaborado con materias primas locales y de temporada, en línea con la filosofía sostenible que define al resort. Con su estética nórdica y minimalista, y una terraza que regala vistas espectaculares, La Cuadrina se convierte en el mejor broche de cada jornada entre montañas y estrellas.