La IV edición de Estrellas Contra el Cáncer brilla en Nassau Ibiza

Un otoño más, Ibiza ha vuelto a sacar su faceta más solidaria, mostrando que su espíritu va mucho más allá de la fiesta y el descanso de lujo. La isla ha acogido la IV edición de Estrellas contra el Cáncer, una cita que -como en años anteriores- ha brillado con fuerza en el Nassau Beach Club Ibiza, transformando una noche de alta gastronomía en una poderosa expresión de solidaridad.

El evento, que cada año reúne a algunos de los grandes nombres de la cocina española, tuvo como objetivo apoyar a Aspanob (Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Baleares), reafirmando el compromiso de la isla con las causas que realmente importan.

La velada arrancó con un toque muy ibicenco gracias a la colla de ball pagès Brisa de Portmany, que puso el acento tradicional a una noche que pronto se llenó de aromas y sabores excepcionales. Los asistentes disfrutaron de un aperitivo de autor con propuestas de los chefs invitados, junto a estaciones exclusivas de ostras, caviar y jamón, un preludio perfecto de lo que estaba por venir.

IV edición de Estrellas Contra el Cáncer Nassau Beach Club

Ya durante la cena, los comensales fueron recibidos por Nuria Moreno, alma y cofundadora del proyecto, quien agradeció el esfuerzo del equipo de Nassau Beach Club para acondicionar el espacio tras las lluvias de días previos. Moreno celebró el reencuentro con residentes que cada año apoyan la causa y la llegada de nuevas caras dispuestas a sumar.

Un menú con muchas estrellas

Junto a su compañero y también cofundador, el chef Óscar Molina, presentaron a los chefs con Estrella Michelin que pusieron su talento al servicio de una causa noble. La emoción se elevó cuando Jaume Coll, presidente de Aspanob, subió al escenario junto a Moreno para nombrar a los nuevos Embajadores de Aspanob 2025: los chefs Víctor Martín y Luis Veira, el empresario Toni Planells, Pablo Frías (Iberia), Duane Lineker (O Beach Ibiza), Juan Grau (Balfegó) y Cristian Braun (Nassau Beach Club).

Moreno recordó que la venta íntegra de las entradas se destina a Aspanob gracias a la implicación de patrocinadores como Nassau, Gasifred, Mondrian, Hyde, Exclusivas Miró, O Beach, Iberia, Iberia Express, Iberia Cards, Air Nostrum, Balfegó y Marisco de Alta Calidad, además de numerosos colaboradores locales.

Entre los momentos más emotivos, destacó el gesto de la UD Ibiza, que donó camisetas personalizadas para cada niño enfermo de la isla, y el sorteo de 100.000 Avios de Iberia Cards, suficientes para volar a destinos tan soñados como Nueva York o Japón.

Muy emocionada, Nuria Morena despidió el evento con unas emotivas palabras: “Señores, disfruten, y no se olviden de devolver a la vida todo lo que nos da. Gracias, y les espero a cada uno de ustedes el año que viene”, concluyó.

IV edición de Estrellas Contra el Cáncer Nassau Beach Club

Así, Estrellas Contra el Cáncer reafirma su posición como una cita imprescindible en el calendario gastronómico y social de Ibiza, donde cada plato servido se convierte en un gesto de amor, esperanza y compromiso con la vida.