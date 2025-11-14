Estrellas por el Mundo desembarca en Brasil con gastronomía, solidaridad y talento español

En el corazón de São Paulo, el Espacio Iberia ha acogido este viernes la presentación de Estrellas por el Mundo, un proyecto que une creatividad culinaria y vocación solidaria con sello español. Esta iniciativa solidaria impulsada por Óscar Molina y Núria Moreno, fundadores de Estrellas contra el Cáncer, mezcla lo mejor de la gastronomía de alta cocina con un propósito social que toca corazón y paladar.

Molina y Moreno, que se han desplazado hasta Brasil para cerrar colaboraciones clave, han anunciado el apoyo de Iberia como uno de los patrocinadores principales del proyecto; un evento con alma española y corazón brasileño. Allí, arropados por autoridades locales, medios y figuras del entorno empresarial, Molina y Moreno explicaron la dimensión de este evento solidario con un propósito muy concreto: recaudar fondos para la Associação Filhos de Céu, dedicada a mejorar la vida de los niños más vulnerables del municipio.

El evento, que cuenta con Iberia como uno de sus principales patrocinadores, comenzó con la intervención de Rafael Deluccas Delgado, representante de la aerolínea en Brasil y anfitrión del acto, quien aprovechó para recordar ese punto internacional que recuerda que la gastronomía también suma kilómetros, historias y matices. Después, Núria Moreno presentó oficialmente la iniciativa y sostuvo que lo que se cocina en este proyecto es esperanza y que a veces un plato puede transformar algo más que una mesa.

Un momento de la presentación de Estrellas por el Mundo Estrellas por el Mundo

Moreno destacó que este nuevo formato nace con vocación internacional y con intención de generar impacto real a través de la gastronomía, reforzando el vínculo social que ya caracteriza sus anteriores proyectos solidarios.

Óscar Moreno Estrellas por el Mundo

El momento más esperado llegó con la intervención de Nuria Molina, quien reveló el cartel de chefs con Estrella Michelin que viajaran a Bahía y acompañarán a Óscar Molina en esta experiencia única: Carlos Maldonado, Luis Veira, Víctor Martín y Sergio Manzano. Un cuarteto que vivirá entre fogones con intensidad, técnica y una sensibilidad que encaja a la perfección con el espíritu solidario del encuentro. Un auténtico "dream team" que promete dejar una huella imborrable.

Nuria Molina Estrellas por el Mundo

Para cerrar la presentación, El Espacio Iberia ofreció un vino español a todos los asistentes, un guiño al espíritu mediterráneo y a ese toque clásico que nunca pasa de moda.