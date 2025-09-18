Halloween vuelve a Disneyland Paris con la magia más terrorífica

El Festival de Halloween Disney regresa a Disneyland Paris del 1 de octubre al 2 de noviembre con un programa cargado de novedades, espectáculos y experiencias inmersivas. Encuentros y espectáculos diabólicamente divertidos y emocionantes atracciones que añadirán el toque estacional perfecto a la experiencia de los visitantes.

José Carioca y Panchito, de la película Los Tres Caballeros, se unirán al Pato Donald en su carroza Disney

Al caer la noche, Main Street USA se llenará de proyecciones espectrales, mientras que en Frontierland, The Lucky Nugget Saloon se convertirá en The Unlucky Nugget Saloon, inspirado en la emblemática atracción Phantom Manor. Los visitantes también descubrirán comida deliciosamente terrorífica, incluyendo tres nuevos éclairs rellenos de vainilla que rinden homenaje a los habitantes más famosos de la mansión. Todo esto estará disponible en los Parques Disney, en los Hoteles Disney y en Disney Village, creando recuerdos que sin duda serán tan inquietantemente deliciosos como inolvidables.

Desde el momento en el que los visitantes entren en el Parque Disneyland serán recibidos por alegres calabazas y adorables fantasmas. En este ambiente terriblemente divertido y hechizante, los visitantes de todas las edades podrán encontrarse con algunos de los villanos Disney más emblemáticos, desde Cruella y Maléfica hasta Jafar y la Reina de Corazones, ¡y muchos más! En Frontierland, Jack Skellingtony Sally, de Pesadilla antes de Navidad, de Tim Burton, también darán la bienvenida a los visitantes, al igual que Miguel, el querido protagonista de la película de Pixar Animation Studios: Coco.

Maléfica, de La Bella Durmiente Disney

Durante todo el Festival de Halloween Disney, la cabalgata Mickey's Halloween Celebration contará con la presencia de los Personajes Traviesos: Goofy, Chip y Chop, y sus amigos. La cabalgata, que comenzará con Daisy, también contará con otros personajes clásicos como Clarabelle y el caballo Horace, que aparecerán en un mundo lleno de calabazas, setas y plantas coloridas.

Carroza especial de Mickey para el desfile de Halloween Disney

Como novedad este año, José Carioca y Panchito, de la película de Walt Disney Animation Studios Los Tres Caballeros, se unirán al Pato Donald en su carroza. La pieza central del desfile será la carroza Mickey's Illusion Manor, que transita por la ambigua línea entre la ilusión y la realidad, con los repentinos y mágicos cambios de vestuario de Mickey, y donde Chip y Chop aparecerán con sus nuevos trajes de Halloween. Al caer la noche, los visitantes descubrirán, por primera vez, las proyecciones con temática de Halloween en el corazón de Main Street USA, que darán un ambiente espeluznante al parque.

El espíritu de Halloween también invadirá los menús y las tiendas del destino turístico número uno de Europa

Para una mayor inmersión, el espíritu de Halloween también invadirá los menús y las tiendas del destino turístico número uno de Europa. Los más hambrientos podrán disfrutar de nuevos y deliciosos platos inspirados en los Personajes Traviesos, en los villanos Disney y en los Anfitriones Misteriosos. En Boardwalk Candy Palace, se ofrecerán pasteles exclusivos de esta temporada. En Last Chance Cafe, tres nuevos deliciosos éclairs rellenos de vainilla inspirados en los legendarios espíritus de Phantom Manor harán las delicias de toda la familia.

En Last Chance Cafe, tres nuevos éclairs inspirados en los legendarios espíritus de Phantom Manor Disney

Para añadir más diversión, una nueva búsqueda del tesoro presentada por M&M’s –Partner Oficial de Disneyland Paris– invitará a los visitantes de todas las edades a embarcarse en una colorida aventura por el Parque Disneyland. Con un mapa especial proporcionado por un Cast Member, los visitantes se sumergirán en la búsqueda de las puertas que pertenecen a seres místicos, repartidas por todo el Parque Disneyland, y que revelarán coloridas pistas. Una vez completada la aventura, los visitantes podrán dirigirse al Boardwalk Candy Palace, patrocinado por M&M’s, para disfrutar de deliciosos dulces de Halloween.

Los personajes Disney se visten de gala para Halloween Disney

Por primera vez, The Lucky Nugget Saloon se transformará en The Unlucky Nugget Saloon durante el Festival de Halloween Disney. Inspirada en la leyenda de Phantom Manor, esta experiencia gastronómica inmersiva recrea el banquete de boda que nunca se celebró para Mélanie Ravenswood. Los visitantes se sumergirán en un ambiente único, recreado con decoraciones, música, iluminación y efectos especiales, para vivir una aventura misteriosa y llena de sabor en el corazón de Frontierland.

Esta oferta gastronómica, inspirada en Phantom Manor, estará disponible durante toda la temporada. Los imprescindibles peluches de Mickey Mouse, Minnie Mouse y Stitch se vestirán este año con sus trajes de magos, mientras que Mike, de la película Monstruos S.A. de Pixar Animation Studios, vestido como una adorable calabaza, se unirá a la colección de mini peluches magnéticos diseñados para colocarse en el hombro. En cuanto a la decoración del hogar, un nuevo mantel de mesa contará con los personajes Disney vestidos con sus mejores galas de Halloween, ¡perfecto para unas meriendas monstruosamente deliciosas!

La cabalgata Mickey's Halloween Celebration Disney

Para los visitantes que buscan emociones fuertes, Disneyland Paris es el destino perfecto, con 53 atracciones para jóvenes y adultos. Los más valientes se atreverán a entrar en la legendaria Phantom Manor para vivir una intrigante aventura, envuelta en un ambiente misterioso. Los fantasmas que brillan en la oscuridad se darán un festín y bailarán el vals en el gran comedor, ajenos a los curiosos espectadores. Los visitantes más intrépidos pondrán a prueba su valentía en The Twilight Zone Tower of Terror en el Parque Walt Disney Studios, adentrándose en historias de espíritus y precipitándose desde un edificio de 13 plantas, ¡mientras son propulsados a la cuarta dimensión!

Sorpresa para los disfrazados

El 31 de octubre de 2025, el Parque Disneyland prolongará la espeluznante diversión de los visitantes especialmente disfrazados para la ocasión, con un horario de apertura ampliado hasta las 23:00 h. Desde brujas hasta piratas, ¡la creatividad no tendrá límites en esta competencia con los villanos Disney más emblemáticos! Con sus propios disfraces, tanto los más pequeños como los adultos podrán convertirse en auténticos protagonistas de la celebración, emocionándose junto a los personajes Disney que han acudido especialmente para la ocasión, durante un día lleno de diversión y emoción. Con el cierre del Parque, llegará el momento de vivir una última pero fascinante aventura con el espectáculo A Nightfall with Disney Villains, que electrizará el Castillo de la Bella Durmiente, precedido por el increíble espectáculo nocturno Disney Tales of Magic, que no te puedes perder.