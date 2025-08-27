Ibiza vuelve a brillar con la moda en el exclusivo 7 Pines

Cada verano, Ibiza se convierte en un punto de encuentro para quienes buscan inspiración, tendencias y experiencias únicas. La isla, conocida por su espíritu libre y cosmopolita, también tiene un lugar destacado en el mapa de la moda. El desfile organizado por NM en el exclusivo 7 Pines lo volvió a confirmar: un evento con lleno absoluto, prensa internacional y un ambiente vibrante que situó de nuevo a la isla en el centro de todas las miradas.

La anfitriona de la velada fue Nuria Moreno, que inauguró la noche con un mensaje cercano, agradeciendo al público y al equipo del resort por hacer posible este encuentro. El ritmo lo marcó Maite Morro en la presentación, mientras que la voz de Irene Ponce, joven artista y finalista de Idol Kids, aportó el primer toque de emoción antes de que la pasarela cobrara vida.

Irene Ponce, finalista del programa Idol Kids de Antena 3 Desfile NM

La primera en mostrar su propuesta fue la alemana Pia Bolte, que viajó expresamente a Ibiza para el desfile. Su trayectoria en la moda empezó en 2010 con diseños tradicionales bávaros, pero pronto reinventó su camino hacia una alta costura de chaquetas únicas, con una energía rockera que ha conquistado escenarios internacionales como Nueva York, Miami, París o Londres. Su presencia era una de las más esperadas y no defraudó.

Diseños de Pia Bolte Desfile NM

Desde Paraguay llegó la firma Ñanduty, de Dany Bogado, con una apuesta artesanal cargada de color, protagonizada por sombreros, bolsos y accesorios. La diseñadora Lisy Corría también debutó con su marca Laly Arades, inspirada en el crochet y en la tradición familiar, con piezas de algodón trabajadas con un mimo que se notaba en cada puntada.

La naturaleza de Formentera fue la fuente de inspiración para Equilibre, de Bárbara, que presentó una colección eco-sostenible, elegante y respetuosa con el entorno. En contraste, Mogardo optó por una propuesta más otoñal, con negros, marrones y destellos dorados que transmitieron sobriedad y sofisticación.

La firma mallorquina La Magnona celebró 25 años sobre la pasarela con diseños que reivindican a la mujer libre y fuerte, un sello que ha marcado su evolución. Rituality Ibiza emocionó con creaciones atemporales y femeninas, que culminaron con un imponente traje de novia que arrancó aplausos unánimes. El desfile también incluyó a Vintage Ibiza, de los diseñadores Alberto y José, maestros de la moda Adlib, que una vez más apostaron por piezas artesanales, cómodas y exclusivas.

El broche final lo puso la modelo internacional Octavia, cuyo estilismo de cierre acaparó la atención de la prensa extranjera, especialmente la parisina, que se hizo eco del evento en sus crónicas.

El desfile no solo brilló en la pasarela. Entre los asistentes se encontraban rostros conocidos de la moda y la comunicación, como la presentadora Martina Benbenuto, empresarios internacionales y expertos de la talla de Dang Morales, con experiencia en pasarelas de París, Milán y Nueva York. A ellos se sumaron numerosas personalidades de la isla, confirmando el atractivo de la cita.

La noche cerró con las 18 modelos sobre el escenario, luciendo de nuevo los diseños de todas las marcas. Nuria Moreno invitó a los creadores a compartir la foto final, símbolo de una celebración conjunta de la moda, la artesanía y la creatividad.

Las 18 modelos al final del evento Desfile NM

En un enclave privilegiado frente a Es Vedrà, el desfile dejó claro que Ibiza no es solo un lugar para disfrutar de la vida y el ocio, sino también un punto clave para marcar tendencia en la moda internacional. Con cada edición, 7 Pines reafirma a la isla como un destino imprescindible para los que buscan inspiración, estilo y autenticidad.