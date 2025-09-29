La isla española que recomienda la prensa internacional para visitar en octubre: clima de 28 grados y playas vírgenes

Muchas veces no valoramos lo que tenemos en nuestro propio país hasta que viene la prensa internacional a recordárnoslo. Aunque sea triste, necesitamos que alguien de fuera ponga el foco sobre nuestros paisajes, nuestra gastronomía o nuestro clima para darnos cuenta de que vivimos rodeados de auténticas joyas.

Cuando Europa —y gran parte de la Península— empieza a congelarse, bajan las temperaturas, sacamos los abrigos y los viajes se convierten en maletas pesadas llenas de ropa gorda, cafés para entrar en calor, castañas asadas y planes bajo techo para refugiarnos de la lluvia, todavía hay lugares donde el verano parece no acabar nunca. En ellos, la maleta ligera sigue siendo suficiente, el traje de baño continúa siendo el “outfit” estrella, la toalla es lo más pesado que cargamos, el calzado son chanclas y los planes giran en torno a playas, cócteles y piscinas. Y lo mejor de todo: no hace falta coger un avión de 12 horas hacia destinos paradisíacos lejanos, porque ese paraíso lo tenemos aquí mismo.

Canarias: el verano infinito en pleno otoño

La prensa internacional ha vuelto a destacar a las Islas Canarias como el mejor destino europeo para escapar del otoño. Mientras que en el resto del continente los resorts bajan la persiana, el archipiélago mantiene un clima estable y cálido, con temperaturas que rondan los 28 °C en esta época del año y un mar perfecto para el baño con medias de 24 °C.

Este “verano eterno” convierte a Canarias en un refugio ideal tanto para quienes buscan unas vacaciones familiares como para los que quieren prolongar la temporada de sol y playa sin tener que volar hasta el Caribe.

Playas, naturaleza y ocio todo el año

Las islas ofrecen playas de arena dorada y negra con Banderas Azules, perfectas para descansar sin las aglomeraciones del verano. Lugares como Maspalomas en Gran Canaria, Corralejo en Fuerteventura o Papagayo en Lanzarote conservan un ambiente animado en octubre, pero con un ritmo más relajado y sin masificación.

Más allá del mar, el archipiélago presume de paisajes volcánicos únicos, parques nacionales como el Teide en Tenerife o Timanfaya en Lanzarote, y una amplia oferta de senderismo para los amantes de la naturaleza. A esto se suman los parques acuáticos y temáticos que siguen en funcionamiento, ideales para familias.

Cultura, gastronomía y tradición

Canarias no es solo sol y playa. La prensa internacional también resalta su rica tradición cultural y gastronómica.

Papas con mojo, el plato más típico de las islas. Rocío Eslava

Desde los quesos majoreros hasta las papas arrugadas con mojo, pasando por la influencia africana y latinoamericana en su cocina, el archipiélago ofrece una experiencia culinaria que combina frescura, identidad y mestizaje.