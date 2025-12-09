“JNcQUOI Fish”, una anhelada inauguración

Hace apenas unas semanas se ha inaugurado en Lisboa uno de los restaurantes más esperados de la capital portuguesa: “JNcQUOI Fish”.

En plena "Avenida da Libertade" (como sus hermanos “JNcQUOI Asia” y “JNcQUOI Avenida”), en el número 189, descubriremos otro de los templos gastronómicos de este grupo. En esta ocasión, enfocado en el pescado y el marisco.

La excelencia de los productos del mar preparados y presentados bajo la dirección del gran cocinero portugués Filipe Carvalho, que fuera chef ejecutivo del laureado “Fifty Seconds by Martín Berasategui”.

Así pues, en la parte baja de un palacio del XIX, en la más emblemática y famosa de las avenidas lisboetas, abrió recientemente al público uno de esos restaurantes que los amantes del buen comer no pueden perderse.

Un palacio que será también la sede del nuevo boutique hotel “JNcQUOI House”. Lo mejor de lo mejor, siguiendo el acreditado prestigio de esta marca, al servicio del huésped y del comensal.

La entrada en el restaurante es en sí misma una declaración de intenciones.

Vestido de marinero, un recepcionista, nos da la bienvenida a este singular escenario gastronómico donde todo, pero todo, ha sido estudiado al detalle para conseguir sorprender y agradar al comensal.

El local es grande, acogedor, elegante, con diferentes ambientes y una estética contemporánea en la tienen claro protagonismo (seguro que ésa fue la idea de Vincent Van Duysen, responsable de la reforma y diseño de este espacio) dos elementos esenciales y muy reveladores de lo que vamos a encontrar.

Detalle del interior del restaurante JNcQUOI Fish

Por un lado, un gran mostrador, protegido por una mampara de cristal, donde se exhibe una impresionante secuencia de pescados y mariscos. Imposible no parase para admirar la extraordinaria calidad y la frescura de estos productos.

Por otro, una gran cocina acristalada convertida en el centro neurálgico del restaurante.

Rodeada a ambos lados por diferentes mesas, siempre es de agradecer que el trabajo en fogones sea visible. Revela valentía, pulcritud y refuerza la imagen de cualquier restaurante rompiendo una barrera imaginaria entre cocina y sala al crear una cercanía con los platos que se elaboran.

Del mar a la mesa, nunca mejor dicho. La esencia del océano, preparada de manera magistral y meticulosamente presentada para disfrute del comensal.

En cierta forma, una reivindicación de esa herencia marítima portuguesa a través de su gastronomía. Una cocina a la altura de la gran calidad del producto que proviene de estas aguas.

Un mundo de originales elaboraciones, con escrupuloso respeto al producto, donde el pescado y el marisco, reitero, son protagonistas.

“Carabineiro ao alho com ovos de codorniz estrelados”, “hot dog de caviar e lavagante”,“carpaccio quente de tamboril à gigi” o “pastel de bacalhau com caviar e molho tártaro” son algunas de sus propuestas como entrantes calientes.

Quien les escribe eligió el último de ellos y puedo asegurarle que es posiblemente el mejor pastel de bacalao que he probado.

Pastel de bacalao al estilo JNcQUOI Fish JNcQUOI Fish

La “ementa” es amplia, variada y muy completa. Podemos decantarnos también por un entrante frio. ¿Qué les parece, por ejemplo, un “fatiado de peixe com caviar, gengibre e ervas finas”?

Aunque también encontraremos alguna carne entre los platos principales (como un “lombo de novilho em manteiga noisette com vinagre do Porto vintage” o un “cordon bleu de frango”), la mayoría de estas elaboraciones tienen como ingrediente principal los productos procedentes del mar. Pulpo, diferentes pescados, carabineros, bacalao o un espectacular e inolvidable arroz de bogavante son algunas de estas posibilidades.

Una carta variada con predominio del pescado y el marisco JNcQUOI Fish

Todo ello, quiero recalcarlo especialmente, acompañado por una completísima carta de excelentes vinos de diferentes partes del mundo, con lógico protagonismo portugués.

Como postre, permítanme una recomendación, déjense seducir por una golosa exquisitez llamada “pão de leite no forno com creme inglés e creme de queijo”. Les encantará.

Como afirman en su carta, “JNcQUOI Fish” es un homenaje a ese legado ancestral portugués como país costero; un tributo a esa centenaria pasión por el mar.

La conclusión es sencilla. Si están buscando un restaurante con personalidad propia que le sorprenda en Lisboa, si quieren conocer algo nuevo que les atrape, si disfrutan comiendo el mejor pescado y el mejor marisco, recuerden que en el centro de la capital portuguesa tienen “JNcQUOI Fish”. Repetirán