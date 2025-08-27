Un nuevo informe revela el mejor destino para visitar este otoño 2025: está a solo dos horas y media de España en avión

La vuelta a la rutina se hace más llevadera cuando organizamos un viaje en los siguientes dos meses de incorporarnos al trabajo. Al final, se convierte no solo en un plan si no en una ilusión que ayuda a llevar mejor los horarios estrictos, el gimnasio, el estilo de vida saludable y el estrés.

Este año, el Informe de Tendencias de Otoño de Pinterest 2025 deja claro cuál es el destino ideal. Se trata de Suiza que, con un sorprendente aumento del 367% en las búsquedas relacionadas durante la temporada, se ha convertido en el mejor destino en esta época del año. No es difícil entender por qué: el país alpino reúne montañas, lagos de aguas cristalinas y valles de ensueño que en otoño parecen sacados de un cuento de hadas.

Otoño en Suiza: temporada baja y paisajes idílicos

Viajar a Suiza en los meses de octubre y noviembre tiene una gran ventaja: se considera temporada baja, ya que el verano ha terminado y la temporada de esquí aún no ha comenzado. Esto significa menos turistas, mayor tranquilidad y, en muchos casos, precios más accesibles.

Los paisajes, por su parte, alcanzan una belleza única. Los bosques se llenan de tonos cálidos, los lagos reflejan la paleta otoñal y los senderos se tiñen de calma tras el bullicio del verano. Los lugares que merecen mucho la pena en esta estación del año son:

Valle de la Engadina: en otoño parece una pintura viviente, con lagos azules rodeados de bosques dorados y rojizos.

en otoño parece una pintura viviente, con lagos azules rodeados de bosques dorados y rojizos. Grindelwald (Oberland bernés): un pueblo alpino que, rodeado de montañas teñidas por los colores de la estación, parece sacado de un cuento.

un pueblo alpino que, rodeado de montañas teñidas por los colores de la estación, parece sacado de un cuento. Interlaken: entre los lagos Thun y Brienz, combina paseos tranquilos y teleféricos con vistas panorámicas a los Alpes.

entre los lagos Thun y Brienz, combina paseos tranquilos y teleféricos con vistas panorámicas a los Alpes. Stoos: un pueblo libre de tráfico, accesible solo por el teleférico más empinado del mundo, que regala paz y vistas incomparables.

un pueblo libre de tráfico, accesible solo por el teleférico más empinado del mundo, que regala paz y vistas incomparables. Appenzell: famoso por su ambiente rural y sus prados verdes, es perfecto para disfrutar de un picnic otoñal rodeado de arquitectura tradicional.

Más que naturaleza: cultura, tradiciones y sabores

El otoño en Suiza no es solo un espectáculo natural; también es temporada cultural y gastronómica. Es la época de las fiestas locales de la cosecha, con música, bailes y comidas típicas que reúnen a lugareños y viajeros. Si te decides por este destino, más allá de las rutas por las montañas, no te puedes perder una buena fondue de queso y platos de temporada como las castañas asadas y los pasteles de manzana y ver el Alpabzug, la tradicional bajada del ganado desde los pastos de verano hacia los valles. Las vacas, adornadas con flores y campanas, desfilan en un espectáculo que no deja indiferente a nadie que tiene la suerte de presenciarlo.

Consejos de lugareños para quienes viajan en otoño