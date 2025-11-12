Palasiet celebra sus jornadas del bienestar sobre cáncer de pulmón

El conocimiento es sinónimo de salud y bienestar, por ello la celebración del Día Mundial del Cáncer de Pulmón, que se celebra el próximo 17 de noviembre, sea una oportunidad única para entender mejor la manera de prevenir esta enfermedad y de enfrentarse a ella. Ese es el objetivo que plantea Palasiet Wellness Clinic & Thalasso de Benicàssim, que desde hace 55 años ayuda a sus huéspedes a tener una vida más saludable. Con esta filosofía, los próximos 21 y 22 de noviembre celebrará una nueva edición de sus Jornadas del Bienestar, que este año están enfocadas bajo el epígrafe de "Respirar vida: sumando salud al cáncer de pulmón" con el aval científico de la Sociedad Española de Cirugía Torácica (SECT).

La filosofía Palasiet sostiene que lograr una vida más saludable solo hace falta compromiso personal, ayuda e inspiración con el objetivo de obtener mayor bienestar físico y emocional. Continuando con la labor iniciada por el Dr. Joaquín Farnós, pionero de la rehabilitación funcional y talasoterapia y, como complemento del bienestar que han venido ampliando y desarrollando sus hijos en las instalaciones y servicios de Palasiet, en el año 2022 se organizaron las primeras Jornadas del Bienestar Palasiet, que continúan con gran aceptación hasta ahora. Las Jornadas del Bienestar Palasiet son de asistencia gratuita previa reserva y tienen como objetivo crear una toma de conciencia física, mental y emocional, entre los participantes, de la importancia que tiene la medicina integrativa en nuestro día a día, tanto para la superación de alguna dolencia o problema físico concreto, como para el buen funcionamiento de la actividad somática y psíquica de las personas.

En esta ocasión el encuentro reunirá a destacados especialistas en oncología torácica, fisioterapia, nutrición clínica y medicina integrativa para compartir avances y experiencias en torno a la mejora del pronóstico y la calidad de vida de los pacientes oncológicos mediante un enfoque multidisciplinar. Entre los ponentes principales figuran Florentino Hernando, cirujano torácico y jefe del Servicio de Cirugía Torácica del Hospital Clínico San Carlos de Madrid; Elena Fernández, cirujana torácica del Hospital Clínico San Carlos/Clínicas Regenera; Bernard Gaspar, presidente de la Asociación Española de Afectados de Cáncer de Pulmón (AEACaP); Mario Redondo, especialista en ejercicio oncológico; Mabel Ojeda, de Emuná Medicina y Nutrición; Vanesa Rodríguez y Josep Heredia, de The Ricky Rubio Foundation.

La apertura correrá a cargo de la doctora del Palasiet Katherine Lozano y la clausura por Joaquín Farnós, actual director de Palasiet. La jornada del viernes incluirá ponencias sobre el nuevo paradigma del tratamiento personalizado en cáncer de pulmón y el papel del estilo de vida –nutrición, ejercicio, inmunidad y talasoterapia– como herramientas complementarias en la mejora del bienestar y la respuesta terapéutica. Por su parte, el sábado se celebrarán talleres prácticos simultáneos y rotativos de ejercicio físico (con Mario Redondo y Edwar Alzate), nutrición oncológica (con Mabel Ojeda e Irene Domínguez) y fisioterapia respiratoria y meditación (con Vanesa Rodríguez y Lourdes Ramón), abiertos a pacientes, familiares y profesionales de la salud. Estos talleres se desarrollarán en las instalaciones que forman el complejo Palasiet, en un entorno único a orillas del Mediterráneo, ideal para aprender y disfrutar a partes iguales.

El aforo es limitado y la asistencia requiere previa reserva hasta el 19 de noviembre en el correo jornadasdelbienestar@palasiet.com