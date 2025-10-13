Le Petit Chef & Friends: la revolución gastronómica inmersiva aterriza en Barcelona

En un lugar de la Gran Via de l’Hospitalet, el Hyatt Regency Barcelona Tower ha inaugurado una propuesta culinaria que rompe con todos los esquemas tradicionales: Le Petit Chef & Friends, una experiencia única que combina la gastronomía con la tecnología más avanzada de teatro inmersivo en 3D. Desde el 5 de febrero, este innovador espectáculo transforma el restaurante Terrum en un escenario donde la cocina se convierte en espectáculo, y la cena, en una aventura multisensorial.

Hotel Hyatt Regency Barcelona Tower Hyatt Regency Barcelona Tower

Le Petit Chef, reconocido mundialmente como el chef más pequeño del planeta, con apenas 58 milímetros de altura, de hecho vuelve a Barcelona con una versión ampliada de su show original. En esta nueva edición, acompañado por sus amigos, se presenta una competición culinaria virtual que invita a los comensales a disfrutar de un menú cuidadosamente elaborado, lo que lleva a un viaje interactivo por cuatro países emblemáticos en lo que al buen comer se refiere: España, Italia, Francia y Japón.

El despliegue tecnológico es una auténtica maravilla. Utilizando sofisticados sistemas de mapeo 3D, proyectores y animaciones digitales, las mesas del restaurante cobran vida con imágenes que recrean a los diminutos chefs en acción. Los espectadores ven cómo estos pequeños personajes cocinan y presentan los platos, interactúan entre ellos y con el público, haciendo de cada comida un momento cargado de magia y diversión. Este nivel de innovación convierte la velada en algo más que una simple cena: es una experiencia inmersiva donde se fusionan la tradición culinaria con la vanguardia tecnológica.

Experiencia gastronómica inmersiva en Le Petit Chef Le Petit Chef & Friends

España, Italia, Francia, Japón