La Red Party de Nikki Beach Mallorca: una celebración imprescindible del verano balear
El 13 de septiembre, la icónica fiesta en rojo vuelve a llenar de música, gastronomía y espectáculo la costa mallorquina en una jornada única que celebra la alegría del reencuentro
Cada verano en Mallorca guarda un instante inolvidable, y ese momento se vive en rojo. La esperada Red Party vuelve a Nikki Beach Mallorca el próximo sábado 13 de septiembre, reafirmando su lugar como una de las experiencias más destacadas del calendario estival de la isla. Más que una fiesta, es una celebración de la vida, del verano, y de la conexión humana, organizada por una marca que ha elevado el concepto del ocio de lujo a un arte.
Bajo el lema “¡Vuelve, Red Party!”, el evento se desarrollará entre la 1 de la tarde y las 10 de la noche, con un formato que combina música en vivo, actuaciones sensoriales y una propuesta culinaria que recrea el ambiente de las verbenas mediterráneas. El código de vestimenta en rojo no solo es un guiño al nombre de la fiesta, sino un símbolo de pasión, alegría y reencuentro, valores que definen tanto esta cita como el espíritu de Nikki Beach.
El cartel artístico estará encabezado por el DJ internacional Aaron Sevilla, acompañado por los residentes DJ Karl8 y DJ Quinta. A ellos se suman talentos como la saxofonista Yarden, reconocida por Forbes como una de las jóvenes promesas más influyentes, el trombonista Miquel Sáez, el percusionista Martin Viana y la banda The Party Lab, con Mani Hoffman como voz principal.
Fundado por los empresarios Jack y Lucia Penrod, Nikki Beach Hospitality Group ha revolucionado la forma de entender el ocio premium, con un enfoque que aúna hospitalidad, música, arte, moda y gastronomía en enclaves únicos alrededor del mundo. Con presencia en algunos de los destinos más deseados del planeta, como St. Tropez, Saint Barth, Ibiza o Dubái, la marca ha creado una red global de clubes de playa y resorts donde el lujo se vive con los pies descalzos y el alma libre.
Captar el espíritu isleño
En Mallorca, Nikki Beach ha sabido capturar ese espíritu isleño que mezcla hedonismo y autenticidad, convirtiéndose en un punto de encuentro imprescindible tanto para residentes como para viajeros. La Red Party, ya una tradición en su programación, representa perfectamente esa visión: una experiencia sofisticada y desenfadada al mismo tiempo, donde cada detalle —desde el sonido hasta el sabor— está pensado para sorprender.
Lejos de cerrar temporada, esta edición subraya la idea de "volver" como un gesto de continuidad: Nikki Beach Mallorca permanecerá abierto hasta el 12 de octubre, y con él, la posibilidad de seguir disfrutando de su propuesta de lifestyle transformador. Además, el grupo continúa expandiendo sus horizontes con iniciativas como Lucia, su más reciente concepto de restaurante y club de playa, que fusiona Cuisine du Soleil con una decoración inmersiva que varía según la estación, redefiniendo así los estándares de la alta gastronomía veraniega.
Con iniciativas como la Red Party, Nikki Beach no solo ofrece fiestas inolvidables: crea escenarios donde la música, la emoción y el buen gusto conviven para dar forma a un estilo de vida sin fronteras, en el que cada evento se convierte en un viaje, y cada viaje, en un recuerdo para toda la vida.
