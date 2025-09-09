La Red Party de Nikki Beach Mallorca: una celebración imprescindible del verano balear

Cada verano en Mallorca guarda un instante inolvidable, y ese momento se vive en rojo. La esperada Red Party vuelve a Nikki Beach Mallorca el próximo sábado 13 de septiembre, reafirmando su lugar como una de las experiencias más destacadas del calendario estival de la isla. Más que una fiesta, es una celebración de la vida, del verano, y de la conexión humana, organizada por una marca que ha elevado el concepto del ocio de lujo a un arte.

Bajo el lema “¡Vuelve, Red Party!”, el evento se desarrollará entre la 1 de la tarde y las 10 de la noche, con un formato que combina música en vivo, actuaciones sensoriales y una propuesta culinaria que recrea el ambiente de las verbenas mediterráneas. El código de vestimenta en rojo no solo es un guiño al nombre de la fiesta, sino un símbolo de pasión, alegría y reencuentro, valores que definen tanto esta cita como el espíritu de Nikki Beach.

El cartel artístico estará encabezado por el DJ internacional Aaron Sevilla, acompañado por los residentes DJ Karl8 y DJ Quinta. A ellos se suman talentos como la saxofonista Yarden, reconocida por Forbes como una de las jóvenes promesas más influyentes, el trombonista Miquel Sáez, el percusionista Martin Viana y la banda The Party Lab, con Mani Hoffman como voz principal.

Música en Red Party de Nikki Beach Mallorca Nikki Beach Mallorca

Fundado por los empresarios Jack y Lucia Penrod, Nikki Beach Hospitality Group ha revolucionado la forma de entender el ocio premium, con un enfoque que aúna hospitalidad, música, arte, moda y gastronomía en enclaves únicos alrededor del mundo. Con presencia en algunos de los destinos más deseados del planeta, como St. Tropez, Saint Barth, Ibiza o Dubái, la marca ha creado una red global de clubes de playa y resorts donde el lujo se vive con los pies descalzos y el alma libre.

Captar el espíritu isleño