Wertheim, una ciudad “optimista”

Viajar permite, como he comentado en varias ocasiones, descubrir lugares y conocer anécdotas, más allá de las guías turísticas, que suponen un regalo adicional para esa mochila repleta de recuerdos que traemos al regresar a casa.

Un aprendizaje que enriquece, abre los ojos y la mente, amplia nuestros horizontes y, por qué no decirlo, obliga, a veces, a plantearnos algunas de nuestras creencias. Mantener abierta nuestra capacidad de sorpresa es siempre esencial en cualquier escapada.

Eso es lo que me ocurrió cuando estuve recorriendo Wertheim, una preciosa ciudad alemana, rodeada de ondulantes colinas boscosas, ubicada estratégicamente en la confluencia de los ríos Meno y Tauber.

Allí conocí la historia de unas singulares estatuillas, de diferentes tamaños y colores, repartidas por toda la localidad que, seguro, llamarán la atención del visitante.

Aparecieron por primera vez en el año 2020, durante la pandemia, y desde entonces forman parte del paisaje urbano de esta localidad.

Me refiero al famoso e inconfundible “Wertheim Optimist” (el optimista de Wertheim).

Creado por el artista de renombre internacional Ottmar Hörl, estas esculturas se han convertido también, en cierta forma, en un embajador oficioso de la ciudad al sorprender gratamente al viajero.

Decenas de estos “optimistas” se encuentran repartidos por todos sus rincones. Están presentes en casas, calles, escaparates, restaurantes, supermercados, balcones y puentes que cruzan sus ríos.

En el balcón de esta casa descubrimos uno de ellos JNarro

Los “Optis” (así se les conoce también popularmente), con su característico gesto con el pulgar de la mano de derecha hacia arriba, son también una gran herramienta de marketing al transmitir un mensaje positivo y de cordialidad al visitante.

Existe una inicial -la primigenia, mayor de todas y más conocida- de intenso color azul y grandes dimensiones, a partir de la cual se hicieron diferentes reproducciones que suelen tener unos cuarenta y cuatro centímetros de altura.

Desde hace años son parte del paisaje urbano de Wertheim JNarro

Otra de las curiosidades es que no permanecen siempre en el mismo lugar. Digamos que “deambulan” por la ciudad.

Su éxito ha sido tal que están a la venta muchas de sus reproducciones. Un bonito recuerdo para rememorar un viaje por esta preciosa parte de Alemania.

En la Oficina de Turismo se pueden comprar estas estatuillas JNarro

Es verdad que Wertheimer tiene por sí misma argumentos de sobra para ser visitada. Su imponente castillo (la más sobresaliente de sus construcciones) y las espectaculares panorámicas que nos regala desde lo alto de la colina, el casco antiguo medieval con sus casas con entramado de madera y calles empedradas, la famosa casa azul, la fuente de los Ángeles (Engelsbrunnen), la gran torre (Spitzer Turm), el edificio del actual Ayuntamiento, la capilla de San Kilian, la colegiata de Santa María, el Museo del Vidrio (Glasmuseum), etc., etc. son ejemplos de ello.

Casco antiguo de Wertheim JNarro

Sin embargo, el foco de atención de estos párrafos se centra hoy en esta “historia” que, por sí misma, además de ser otra razón para visitarla, es una manera de expresar que aquí se vive de manera tranquila, segura y feliz.

Por cierto, Wertheim forma parte de la Ruta Romántica (www.romantischestrasse.de), uno de los itinerarios más bellos de Alemania. Un popular y famoso recorrido turístico, desde Wurzburgo hasta Füssen, que atraviesa las regiones de Baviera y Baden-Württemberg.