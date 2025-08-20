4 juegos gratuitos en Steam que puedes descargar desde ya y para siempre

Si hablamos de una store para descargar juegos para ordenador, es innegable que el primer nombre que viene a la mente es Steam. La plataforma de Valve cuenta con millones de usuarios al día y con un catálogo de videojuegos que nunca deja de reforzarse con propuestas atractivas y para todos los gustos. Una de las secciones más queridas de esta tienda es la de los juegos gratis, la manera más efectiva de entretenimiento.

Aquí tienes cuatro juegos con muy buenas valoraciones y recién llegados al escaparate que merecen tu atención.

Granvir: Zero Front

Granvir: Zero Front es un roguelike de acción con mechs, vista en tercera persona y multijugador cooperativo. Te pone al mando de la resistencia frente a la invasión de la "Millennium Company", con gestión de campaña entre batallas, personalización de mechs y decisiones tácticas durante combates y descansos. Ideal si te va la acción con robots y planeamiento estratégico.

Galaxy Idle Clicker

Galaxy Idle Clicker es un clicker en el espacio que te permite conquistar universos mientras mejoras una nave y te enfrentas a enemigos en mini-juegos. Explora más de 4.300 zonas y disfruta de progresión incluso sin estar jugando activo. Perfecto para amantes de los idle games que quieren conquistar galaxias a base de clics.

FALLSTRUKTUR

Viviendo la experiencia de FALLSTRUKTUR caerás cae por un universo vertical lleno de geometría surrealista y con un diseño onírico. Explora caminos secretos, domina una física basada en caída libre y sumérgete en una atmósfera absorbente. Una joya artística y experimental para quienes buscan emociones distintas.

Mall Simulator 2025: Prologue

Con Mall Simulator 2025: Prologue conviértete en el cerebro detrás del centro comercial definitivo. Negocia con proveedores, fija precios, monta tiendas y ajusta tu estrategia para no quebrar. La versión Prologue te permite empezar a gestionar tu propio recinto, con logros incorporados para medir tu progreso. Una alternativa relajada y adictiva para quienes disfrutan del negocio y la administración.