4 nuevos juegos gratis disponibles en Steam que todos los usuarios de la plataforma pueden descargar

Steam consolida su posición como la plataforma líder para jugadores de PC, distinguida por su extenso catálogo y su compromiso con ofrecer experiencias accesibles a través de títulos gratuitos. Valve ha enriquecido recientemente su oferta al incorporar cuatro nuevos juegos free-to-play, los cuales los usuarios pueden añadir a sus bibliotecas sin coste alguno. Estas propuestas, que van desde aventuras de acción dinámicas hasta experiencias más pausadas, ofrecen una amplia diversidad para satisfacer los gustos de jugadores interesados en la estrategia, la acción o narrativas envolventes. A continuación, se detallan estas novedades y su relevancia para la comunidad de jugadores.

Last Heist

Last Heist es un juego multijugador de terror y atracos. Los saqueadores deben robar objetos de valor y escapar, pero uno de los jugadores es en secreto el Asesino, que sabotea y elimina a los demás para quedarse con el botín.

Silent Seeker

Bienvenido a Silent Seeker, el emocionante juego multijugador de prop hunt en el que vivirás la adrenalina de esconderte y buscar junto a tus amigos. Conviértete en un astuto Prop o en un implacable Hunter y pon a prueba tus habilidades en una intensa batalla de sigilo y estrategia. Como BRUMBLE, tu misión es camuflarte a la perfección con el entorno, disfrazándote de objetos cotidianos. Transfórmate en muebles o artículos del hogar repartidos por mapas cuidadosamente diseñados. ¡Pero cuidado! Un solo movimiento en falso podría delatar tu posición y alertar a los Hunters. Si juegas como Prop, encontrar un buen escondite y permanecer completamente inmóvil será clave. Aprovecha el escenario para engañar a los Hunters y sobrevivir. ¿Lograrás mantenerte oculto hasta que el tiempo se agote, o caerás ante la aguda mirada del cazador?

Nora and Frank

Arrasa hordas de mutantes feroces y experimentos científicos fallidos para salvar a tus amigos duendes en un mágico y elegante mundo postapocalíptico de Nora and Frank. Un auto-disparador donde las mejoras son cartas de béisbol y dulces. ¿Qué? ¡Sí, nosotros también estamos confundidos!

Phantom Feline

En Phantom Feline, tomas el control del fantasmagórico gato protagonista, con el poder de convertirse en una sigilosa sombra sobre las paredes bañadas por la luz. No puedes saltar, pero al transformarte en sombra puedes trepar por las paredes y moverte en todas las direcciones. Utilizarás tus poderes y los diversos artilugios a tu alrededor para resolver desafiantes puzles y avanzar a la siguiente habitación.