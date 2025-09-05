4 nuevos juegos gratis en Steam que ya pueden ser tuyos

La biblioteca de Steam no deja de crecer, día a día, y lo mejor es que no todo requiere pasar por caja. Aunque la plataforma de Valve está llena de superventas y grandes producciones, también ofrece un catálogo gratuito que cada semana suma nuevas sorpresas. Es un espacio perfecto para quienes disfrutan explorando propuestas originales sin gastar nada.

Los juegos gratis en Steam son siempre una oportunidad y, sea lo que sea lo que tú buscas, nunca está de más ampliar la colección sin coste alguno. Hoy te traemos cuatro títulos que acaban de sumarse y que merece la pena probar.

100 Cats Lost In Poland Find & Color

100 Cats Lost In Poland Find & Color es un juego relajante y simpático que mezcla búsqueda e ilustración. Tu objetivo es encontrar 100 gatos escondidos en coloridos escenarios inspirados en Polonia. Una vez los localices, podrás colorearlos para darles vida. Es perfecto para desconectar, entrenar la vista y disfrutar de un pasatiempo creativo.

boyfriend or cake??

boyfriend or cake?? es una propuesta con mucho humor. Aquí tendrás que resolver una pregunta muy peculiar: ¿estás viendo a tu novio o a un pastel? Con estética desenfadada y situaciones absurdas, este título es se puede considerar un experimento cómico, pero precisamente ahí radica su encanto.

of the Devil

of the Devil es una novela visual centrada en la narrativa y los personajes. Propone una experiencia de lectura interactiva donde tus elecciones orientan el rumbo de la historia y el tono de sus escenas. Ideal si te atraen los relatos oscuros que se centran en la ambientación más que en la acción tradicional.

SCP: CARDTAINMENT BREACH

SCP: CARDTAINMENT BREACH es un juego basado en el universo SCP. Este mezcla cartas y supervivencia en una propuesta muy peculiar. En él los jugadores deberán de enfrentarse a entidades peligrosas usando diferentes mazos con recursos y habilidades. Un título que combina estrategia y una atmósfera misteriosa.