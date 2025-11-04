La absurda cantidad de dinero que ha ganado el streamer Asmongold en Kick y evidencia la diferencia con Twitch

La rivalidad entre Twitch y Kick sigue marcando el ritmo del panorama del streaming. Lo que comenzó como una alternativa más abierta y permisiva por parte de Kick se ha convertido en una competencia directa por atraer talento, con contratos millonarios y modelos de monetización que han convencido a más de uno para cambiarse de equipo. En los últimos meses, cada vez más streamers han denunciado la brecha económica entre ambas plataformas, avivando un debate que no parece tener fin sobre cuál ofrece mejores condiciones.

Uno de los casos más recientes que ejemplifica esta diferencia es el de Asmongold, uno de los streamers más populares de habla inglesa. Con millones de seguidores en Twitch, Kick y YouTube, su experiencia ha servido para ilustrar de forma muy clara cuánto puede variar la rentabilidad del streaming según la plataforma elegida. Y es que, aunque Asmongold sigue fiel a Twitch, sus ganancias revelan una realidad que muchos sospechaban: Kick paga mucho más por el mismo trabajo.

La abismal diferencia entre Twitch y Kick

Durante el mes de octubre, Asmongold ganó algo menos de 20.000 dólares en Twitch gracias a las suscripciones, mientras que en Kick obtuvo unos impresionantes 165.000 dólares, una cifra más de ocho veces superior. El propio streamer mostró su panel de ingresos en directo, explicando que esta enorme diferencia se debe al programa de incentivos para socios de Kick, que duplica la tarifa por hora si se transmite de forma exclusiva en su plataforma.

Según sus cálculos, si decidiera abandonar Twitch y emitir solo en Kick, podría llegar a ganar alrededor de un millón de dólares al mes. Aun así, Asmongold aseguró que no tiene intención de dar ese paso, argumentando que el dinero “ya no es lo más importante”. “¿Qué pasa, que no gano suficiente dinero? ¿A quién le importa?”, bromeó durante una retransmisión.

El caso de Asmongold pone de manifiesto cómo Kick ha logrado posicionarse como un competidor real gracias a su política de ingresos mucho más favorable para los streamers, frente a la reducción de beneficios y las estrictas condiciones de Twitch. Con ejemplos como este, la batalla por dominar el mercado del streaming no solo se libra en la audiencia, sino también en los bolsillos de quienes lo hacen posible.