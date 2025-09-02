El actor que interpretó a la versión joven de Han Solo confiesa qué lo haría volver a 'Star Wars'

Alden Ehrenreich, quien fue el protagonista de Han Solo: Una historia de Star Wars, ha confirmado lo que sería necesario para regresar como esa versión más joven de Han Solo. Dirigida por Ron Howard, esta precuela vinculada al universo de Star Wars revela cómo fue el origen de Han Solo como contrabandista. También muestra cómo conoció a personajes icónicos de la franquicia como Chewbacca o Lando Calrissian.

Aunque tenía un enorme potencial por lo atractivo que era saber más del personaje, Han Solo fue una decepción tanto a nivel crítico como comercial. De hecho, la película acabó recaudando tan solo 392 millones de dólares. Por otro lado, Alden Ehrenreich ha aparecido en otras películas sonadas, como la aclamada Oppenheimer o la reciente Weapons que se estrenó este verano.

El fracaso crítico y comercial de 'Han Solo'

Eso sí, aún no ha regresado como el popular contrabandista de Star Wars. En una entrevista con Collider, Alden Ehrenreich ha reflexionado sobre su etapa como Han Solo al hablar de la importancia de trabajar en un entorno de apoyo, sobre todo cuando los personajes atraviesan momentos difíciles. Así lo explicaba:

"Tu trabajo como actor es aprovechar la energía que te rodea. A veces esa energía conlleva estrés. Existen muy pocos personajes que simplemente se lo pasan en grande. Así que a veces es útil, siempre y cuando sea un entorno donde la gente se sienta segura. Tendría que ser realmente la versión correcta".

A pesar de contar con un director con talento y estar acompañado de estrellas consolidadas como Woody Harrelson, Donald Glover, Emilia Clarke, Thandiwe Newton y Paul Bettany, Han Solo simplemente no conectó con el público. Tras varios batacazos, Disney probablemente irá a lo seguro en las futuras películas de Star Wars, lo que significa que no repetirá lo que no funcionó.

Aunque Alden Ehrenreich realiza un buen trabajo, Harrison Ford demostró poseer un talento verdaderamente único al interpretar a Han Solo. Por eso, pedirle a un actor más joven que replique esa energía es una tarea increíblemente difícil. Aunque la puerta no esté del todo cerrada, es probable que quizás le convenga dejar atrás al joven Han Solo.