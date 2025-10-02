La actriz que interpreta a Cersei en 'Juego de Tronos' confirmó la cruda verdad sobre su escena más oscura

Conocida por su tono tan brutal, Juego de Tronos es una serie repleta de momentos brutales. Un elemento clave fue el reparto, sobre todo porque la mayoría de las escenas de la producción de HBO debieron ser agotadoras para los actores. En este sentido, Lena Headey, la actriz que interpreta a Cersei Lannister, se sinceró sobre cómo fue su día más difícil en el set.

Una de las frases más famosas de Cersei se produjo en la primera temporada: "Cuando juegas a Juego de Tronos, ganas o mueres". Lo más curioso es que su personaje solía ser el detonante que desencadenaba la destrucción. Sin embargo, la poderosa Cersei sufrió un duro revés cuando fue encarcelada después de que su primo, Lancel Lannister, la traicionara y confesara su romance.

Lena Headey comparte los desafíos del rodaje

Desesperada por ser liberada, Cersei confesó sus crímenes, y su castigo da lugar a una de las escenas más difíciles de ver en Juego de Tronos. Para pagar por asegurar su liberación, Cersei se ve obligada a realizar un paseo de expiación en el ecuador de la serie. Un castigo en el que el pecador va desnudo y afeitado, obligado a desfilar en público mientras los espectadores se deleitan en su vergüenza.

Tan malvada como es Cersei, y por mucho que muchos espectadores anhelaban su merecido, verla tan cruelmente humillada no era algo fácil de digerir. Lo cierto es que queda indefensa cuando su largo cabello es cortado sin contemplaciones. Luego está el paseo en sí, donde Cersei queda reducida a un espectáculo ridiculizado en las mismas calles que solía gobernar.

Para rodar esta escena tan intensa, Lena Headey optó por usar una doble, la actriz Rebecca Van Cleave. Solo era para el cuerpo, ya que el rostro de la actriz original se superpuso digitalmente en ciertas tomas. "La idea de estar desnudo durante tres días y tratar de contenerla como ella lo haría, creo que me enfadaría. No creo que Cersei lo hiciera, así que emocionalmente hice lo que pensé que haría", contaba Lena Headey.

Aunque muchos reconocieron la actuación de Lena Headey por su poderosa interpretación en la escena, e incluso recibió una nominación al Emmy, algunos críticos la menospreciaron por no haber filmado la escena ella misma. De lo que no cabe duda es de que ese momento fue destacado no solo para Juego de Tronos, sino para la industria de la televisión en ese momento en el que la producción de HBO lideraba.