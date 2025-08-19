Una adaptación de Stephen King reescribe la historia de uno de sus villanos más siniestros

Llevar una novela a la pantalla casi siempre implica algunas transformaciones, cambios o, como mínimo, tomarse alguna licencia. Los detalles suelen eliminarse o condensarse, y lo mismo sucede con los matices de los personajes que, muchas veces, los dibujan mejor en el libro que en la serie o película. Posiblemente estas modificaciones sean aún más notables en la ciencia ficción y el terror.

En el caso de Stephen King, estos cambios son casi una constante. Obras como It o El resplandor han visto cómo sus adaptaciones introducían versiones distintas de escenas y villanos respecto a lo que aparece en los libros. A veces los ajustes son sutiles, pero otras resultan lo suficientemente profundos como para cambiar la percepción que el público tiene de la historia.

Este cambio en The Institute es muy significativo

En su adaptación más reciente, de la obra The Institute, se ha modificado el trasfondo de uno de los antagonistas principales de forma significativa. La producción sitúa el nacimiento de la institución que da sentido al personaje de Mrs. Sigsby en 1950, un cambio que parece superficial, pero que suaviza enormemente el vínculo de este villano con la historia real.

En la novela, King dejaba claro que este oscuro proyecto se remontaba a los años de la Alemania nazi, estableciendo un paralelismo directo con los experimentos humanos de los campos de concentración. Esa conexión otorgaba un peso moral y un nivel de crudeza mucho mayores, que ahora desaparecen en pantalla.

El cambio no se limita al origen de la historia. La serie también muestra de manera más contenida la violencia y los experimentos a los que son sometidos los jóvenes protagonistas, en contraste con la dureza que caracteriza a la novela. Todo apunta a que esta decisión ha ido tomada para alcanzar a un público más amplio, aunque para algunos ha restado impacto a la obra, que era una de las cualidades que la distinguía.