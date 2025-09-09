Adiós a Batman: Alan Ritchson adelanta a quién podría interpretar en el reinicio del DCEU

Después de haber sido considerado uno de los candidatos más populares para heredar el título de Batman en el DCEU, Alan Ritchson confirmó que no existen planes para convertirse en el próximo Bruce Wayne. Sin embargo, eso no le ha impedido hablar sobre las oportunidades que le podrían esperar en el DCEU de James Gunn. Puede que sea una opción natural para convertirse en Batman, pero existen otros personajes que también serían ideales.

Sin embargo, recientemente se ha anunciado una noticia decepcionante para una inmensa mayoría de espectadores, sobre todo cuando Alan Ritchson compartió su incertidumbre sobre conseguir el papel. Pese a que ese sueñor de interpretar a Bruce Wayne en la nueva continuidad de DC Studios pueda quedar algo lejos, eso no significa que no pueda interpretar a alguien más en la franquicia.

La posibilidad de convertirse en Wildcat

En una nueva entrevista, el protagonista de Reacher retomó sus recientes comentarios sobre Batman. Esto se debe a que le preguntaron si estaría dispuesto a volver a interpretar a Aquaman en la franquicia que encabeza James Gunn tras su paso en Smallville. Alan Ritchson parece estar dispuesto a explorar nuevas metas, así que sus palabras parecían algo esperanzadoras: "No, jamás le quitaría eso a Jason Momoa. Le tengo mucho respeto. Querría explorar nuevos horizontes y tengo el presentimiento de que podríamos hacerlo. Ya veremos".

También barajó la posibilidad de convertirse en Wildcat, un miembro destacado de la Sociedad de la Justicia de América. El propio Alan Ritchson comentó la idea de que podría ser divertido. Aunque Batman parece ser algo que ya está descartado, él y James Gunn posiblemente hayan conversado sobre otras posibilidades.

Lo más probable es que no se unirá a la continuidad principal de DC Studios de inmediato, pero la espera seguramente valdrá la pena si lo eligen para un papel importante. Es más que seguro que pronto surjan más detalles sobre el lugar que ocuparía Alan Ritchson en esta franquicia que apenas acaba de florecer. Será en ese momento cuando el público pueda ver a otra estrella popular unirse al DCEU que tanto está dando de qué hablar.