Ni 'Alien' ni 'Blade Runner': esta joya de ciencia ficción en streaming es una aventura espacial que te atrapa

Es bien sabido que Ridley Scott es uno de los directores más visionarios en lo que respecta a la ciencia ficción. Al fin y al cabo, él fue el cineasta que estuvo detrás de enormes éxitos que marcaron un antes y un después en el género, como Alien o Blade Runner. Pero claro, eso fue en el siglo pasado. Por eso, de todas las películas de ciencia ficción dirigidas por Ridley Scott en el siglo XXI, The Martian es la única que merece un sobresaliente.

Es cierto que existen auténticas obras maestras en la filmografía de Ridley Scott, pero su porcentaje de éxitos puede resultar algo irregular. Eso sí, tiene muchas más películas buenas que malas. Dicho esto, pese a la gloria indiscutible de la franquicia, los productores excluyeron a Ridley Scott de las entregas posteriores de Alien.

Un maestro de la ciencia ficción

El público se entusiasmó cuando regresó en 2012 para la precuela Prometheus, que se concibió como un relanzamiento ambicioso que introducía conceptos importantes en la saga. Si bien Prometheus y Alien: Covenant pueden ser considerados éxitos, el estudio las consideró decepcionantes. Asimismo, lo atractivo de Prometheus es que también marcó el regreso de Ridley Scott a la ciencia ficción desde Blade Runner.

De lo que no tengo ninguna duda es de que volvió a acertar con The Martian. Esta película tuvo a Matt Damon como un ingeniero que se quedó atrapado en Marte. Lo más sorprendente es que se vio obligado a sobrevivir en el inhóspito planeta mientras esperaba para ser rescatado. La película se basó en la exitosa novela de Andy Weir y la adaptación fue aclamada por la crítica.

Actualmente tiene una calificación del 91% en Rotten Tomatoes y recaudó más de 630 millones de dólares en taquilla. El cineasta consiguió un excelente equilibrio entre humor y drama, lo que le dio ese toque tan encantador. En el centro se encuentra un inteligente guion de Drew Goddard, que, a pesar de toda la palabrería científica, nunca pierde de vista el componente humano como motor que conduce la trama.

Prometheus y Alien: Covenant son propuestas interesantes, pero no dejan de ser propuestas controvertidas. Esto se debe a las historias fragmentadas que desarrollan y a decisiones ilógicas que toman algunos personajes. Por supuesto, tras Alien y Blade Runner, la ciencia ficción nunca volvió a ser lo mismo. Se consideran obras maestras innovadoras por algo. Aunque The Martian no consiga dejar el mismo impacto, sigue siendo una película imprescindible. La puedes encontrar en Disney+ o Movistar Plus+.