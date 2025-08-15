Una alocada teoría de 'Harry Potter' sugiere que existió una guerra oculta entre magos y muggles

Aunque la conclusión definitiva sobre la interacción que se ha producido entre magos y muggles a lo largo de la franquicia de Harry Potter está rodeada de misterio, algunas pistas sugieren que estos grupos estuvieron en guerra. Siendo dos mundos aparentemente opuestos, no es ilógico pensar que pudieron existir conflictos ocultos que moldearon el mundo de Harry Potter.

Es bien sabido que Voldemort deseaba exterminar a los muggles, pero todo lo que sabemos sobre la Primera Guerra Mágica sugiere que ocurrió sin revelar la existencia de la magia. Sin embargo, una teoría sugiere que mucho antes del auge de los mortífagos, muggles y magos se enfrentaron en peleas con derramamiento de sangre.

La influencia de la magia en la cultura muggle

Una teoría que circula Reddit vincula frases cotidianas que usamos en el mundo real con una posible guerra en Harry Potter. Una idea se sustenta en esa palabras de "abracadabra" y su sorprendente similitud con la maldición imperdoanble de Avada Kedavra que aparece en la historia de J. K. Rowling. Esta teoría sugiere que, tras desvanecerse los recuerdos del conflicto entre las dos facciones, la memoria de los muggles provocó que la pronunciación de la frase cambiara.

Después de integrarse en la cultura muggle, la maldición se transformó en una especie de frase sin ningún impacto. Ya sea un intento deliberado de enterrar el pasado o una simple casualidad fruto de siglos de deriva cultural, el resultado es el mismo: una guerra olvidada que se esconde a plena vista. De hecho, numerosos elementos del mundo mágico forman parte de la cultura muggle. Los elfos, los dragones y el concepto mismo de la magia forman parte de la cultura popular.

El temor de que el conflicto se reavivara si los muggles supieran de la existencia de los magos explica la naturaleza del Estatuto Internacional del Secreto Mágico, una ley mágica que se firmó por primera vez en 1689. La ley fue aprobada por la Confederación Internacional de Magos para proteger a la comunidad mágica de los muggles. Una manera idónea que permite ocultar su presencia al mundo.

Lo que está claro es que, si realmente ocurrió una guerra entre muggles y magos, la pregunta más obvia que habría que responder es por qué la humanidad no puede recordarla. Una posible respuesta a este interrogante podría ser que el mundo mágico usó hechizos de memoria para borrar el conocimiento del conflicto. La razón que justificaría esta manera de proceder no es otra que la de un intento por mantener la paz entre ambos bandos.