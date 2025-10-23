Andy Muschietti se muestra optimista sobre el nuevo reinicio de Batman en el DCEU: "La intención es que sí"

Mientras DC Studios centra sus esfuerzos en desarrollar la esperada película de The Brave and The Bold, el proyecto del DCEU al fin ha recibido la actualización más emocionante. Lo que está claro es que la compañía se está demorando más de lo que cuenta con respecto al reinicio anunciado de Batman. Está más que confirmado que Bruce Wayne aparecerá en la nueva franquicia de superhéroes de James Gunn, pero aún hay que esperar un poco más.

En una nueva entrevista, el director al frente del proyecto, Andy Muschietti, confirmó que The Brave and the Bold era un filme que seguía en marcha. "La intención es que sí, pero no podemos hablar de ello", comentaba el director. "Tenemos que esperar un par de meses para empezar a comentarlo". Sin embargo, ese solo comentario le hizo darse cuenta de que no estuvo acertado.

El futuro del Caballero Oscuro en DC Studios

Cuando DC Studios anunció el reinicio del murciélago de Gotham en 2023, Andy Muschietti fue elegido para dirigir The Brave and the Bold en verano de ese mismo año. De hecho, fue solo un mes antes del estreno de la polémica The Flash. Un guionista está trabajando actualmente en el guion, aunque aún no se sabe quién es. James Gunn ha declarado en repetidas ocasiones que ningún proyecto avanza en DC Studios hasta que se finaliza el guion.

En este sentido, el director creativo de DC Studios explicó que la historia de la película de Batman con Robin había evolucionado desde el anuncio inicial. "Algunas cosas han cambiado. Se han producido muchos cambios en su situación, su parentesco y todo eso". Dicho esto, la franquicia tiene otra entrega planificada que está relacionada con Batman: Clayface. Dirigida por James Watkins, la película de terror con clasificación R se centra en el personaje de Matt Hagen.

Además de la nueva versión de Batman en la continuidad principal de DC, también está en desarrollo The Batman Parte II. La producción está programada para comenzar en 2026 y llegará a los cines a finales de 2027. Aún no se ha elegido a ningún actor para interpretar al próximo Bruce Wayne, pero el personaje sí que ha aparecido en un cameo de Creature Commandos. Si bien la película de Andy Muschietti es una de las más esperadas, aún no se ha fijado una fecha de estreno concreta.